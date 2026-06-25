Delcy Rodríguez visita La Guaira en medio de labores de rescate: "Están por aterrizar los primeros rescatistas"

25 jun. 2026 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

En un día marcado por la emergencia y el despliegue inmediato de los cuerpos de seguridad, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves el estado La Guaira para inspeccionar las zonas más afectadas tras los recientes terremotos que sacudieron el territorio nacional.

Desde el lugar de los hechos, la alta funcionaria transmitió un mensaje de aliento y firmeza a la población venezolana, asegurando que el Gobierno nacional está totalmente desplegado para atender la contingencia.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez?

"Estamos acompañando a las familias. Extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida", manifestó Rodríguez durante un recorrido por los sectores vulnerables de la entidad costera.

Activación del protocolo de emergencia y rescate

La prioridad absoluta en estos momentos es la búsqueda y salvamento en las estructuras colapsadas. En esta línea, la autoridad enfatizó que todos los organismos de Protección Civil, bomberos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) trabajan a contrarreloj para remover escombros y localizar sobrevivientes.

Rodríguez recalcó que el acompañamiento a las víctimas no será solo inmediato, sino a largo plazo, para de esta forma garantizar refugio, atención médica y apoyo psicológico para quienes lo han perdido todo debido a la actividad sísmica.

Cooperación internacional en camino

Ante la magnitud del desastre, el Ejecutivo activó de inmediato los canales diplomáticos para reforzar las tareas de emergencia en las zonas críticas. Rodríguez anunció que la solidaridad global no se ha hecho esperar y confirmó el arribo inminente de soporte extranjero especializado.

"Hemos solicitado ayuda internacional y ya están por aterrizar los primeros rescatistas", indicó la presidenta encargada de Venezuela, y detalló que estos equipos humanos cuentan con tecnología de punta y unidades caninas entrenadas para este tipo de catástrofes.

Llamado a la calma y prevención

Las autoridades locales y nacionales reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir estrictamente los reportes de los canales oficiales.

Se instó a la ciudadanía a desalojar estructuras que presenten grietas visibles y a seguir las indicaciones de los equipos de rescate que se mantienen desplegadas en La Guaira y el resto de las regiones afectadas.

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