¿Por qué fue tan destructivo el terremoto en Colombia? Experto explica las características del sismo de magnitud 7,4

10 ag. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

El geógrafo de la Pontificia Universidad Católica, Pablo Osses, conversó este lunes con Meganoticias Prime para explicar el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido durante esta mañana en Colombia.

El experto explicó las características del fuerte movimiento telúrico y aprovechó de compararlo con el que tuvo lugar en Venezuela en junio pasado.

¿Qué dijo el experto?

Osses destacó que "en Colombia estamos hablando de un temblor de 7,6 de magnitud. Eso es una roca de 150 kilómetros por 15 kilómetros, aproximadamente. Ese es el tamaño de fuerza que se necesitó para mover un objeto".

"El de venezuela fue un poco menor. En el caso de Colombia, fue tan profundo, que fue una fractura dentro de la placa misma. En venezuela fue un desplazamiento horizontal", sostuvo.

¿Colombia es un país sísmico?

El geógrafo fue consultado sobre si Colombia es considerado un país sísmico, a lo que respondió que "es un país tremendamente sísmico. Colombia tiene 3 cordilleras que corren de norte a sur, los cuales te hablan de una actividad sísmica muy fuerte".

"De ahí, en el Pacífico tiene la Placa de Nazca y en el norte la Placa del Caribe", añadió.

Dicho esto, dijo que "¿por qué no está tan en la noticia?, porque son sismos de menor magnitud. No obstante, tenemos casos como este".

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