Cámara da luz verde a los tres vetos del Gobierno al Plan de Reconstrucción

10 ag. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes los tres vetos ingresados por el Gobierno al Plan de Reconstrucción. Las observaciones del Ejecutivo continuarán su tramitación en el Senado.

Las propuestas, que fueron votadas por separado, modifican tres materias que habían sido incorporadas durante la discusión del proyecto: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, conocida como anatocismo, y las reglas para garantizar el pago a 30 días para las pymes.

Las tres observaciones ya habían sido aprobadas la semana pasada por la Comisión de Hacienda, con diez votos a favor y tres en contra.

Los cambios que ahora revisará el Senado

El veto sobre el anatocismo fue aprobado por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones. El relacionado con el derecho al olvido financiero obtuvo 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.

En tanto, el correspondiente al pago a 30 días para las pymes tuvo 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones. En los tres casos, las abstenciones correspondieron a la bancada del Partido de la Gente (PDG).

En defensa de los vetos, el Ejecutivo señaló que estas materias podrían tener efectos sobre el sistema financiero, el acceso al crédito y el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “como hemos señalado anteriormente, estas son tres ideas que parecen buenas, apelan a una intrusión, pero en la práctica, generan consecuencias que son adversas”.

El ministro agregó que "con esto, el cuerpo legal, la Ley de Reconstrucción queda perfeccionada, y vamos hacia adelante por lo último que resta para tener esta ley ya definitivamente convertida en un cuerpo normativo que fija los destinos de el país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento para nosotros".