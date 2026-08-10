Avanza proyecto que busca crear Registro de Vándalos

10 ag. 2026 - 19:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Seguridad aprobó en general el proyecto de ley que propone crear un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades.

La iniciativa, impulsada por el Presidente José Antonio Kast, seguirá ahora su tramitación legislativa antes de pasar a la discusión en particular, mientras que mientras que los parlamentarios podrán presentar indicaciones para modificar su contenido hasta el viernes 21 de agosto.

La propuesta fue respaldada por siete integrantes de la comisión, mientras que cinco votaron en contra y el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) se abstuvo. Los votos favorables correspondieron a parlamentarios oficialistas, mientras que los de oposición que integran la instancia votaron en contra.

Gobierno anticipa cambios al proyecto

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, adelantó que el Gobierno presentará indicaciones para recoger las observaciones surgidas durante la discusión:

"Nosotros vamos a buscar la redacción de indicaciones que sea la que permita la amplitud más grande de apoyo en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Nosotros hicimos una propuesta, hemos escuchado y tomado nota de muchas inquietudes que hay en el ámbito penal y en el ámbito constitucional", afirmó.

Uno de los puntos a revisar será el catálogo de conductas que podrían integrar el registro, entre las que se cuentan realizar rayados no autorizados, evadir el transporte público, consumo de alcohol y sustancias ilícitas en la vía pública, junto a otras transgresiones.

“Nosotros hemos tomado nota de que la proporcionalidad también se juega en buscar un catálogo de conductas adecuado, que tengan más o menos relación entre ellas”, sostuvo Pavez.

El Ejecutivo también evaluará excluir algunos delitos y revisar la situación de los menores de edad: “Todo eso va a estar dentro del ámbito de la conversación, y el compromiso del Gobierno es que nosotros vamos a llegar a buscar un acuerdo en la comisión, porque esto es algo que la ciudadanía ha respaldado", señaló la autoridad.