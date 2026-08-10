"Caminando con una persona": La pista que maneja familia de mujer que lleva dos meses desaparecida en La Araucanía

10 ag. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 10 de junio se produjo la desaparición de Verónica Hernández Catrilao, una mujer de 46 años que vive en Nueva Imperial, región de La Araucanía. La afectada fue vista por última vez en las afueras de un supermercado, justo antes de irse a su domicilio, lo que fue confirmado por su hermano Camilo a Meganoticias.cl.

La desaparición y las pistas sobre su paradero

El familiar de Verónica comentó que todo comenzó cuando ella acompañaba a su padre que trabaja en un puesto al exterior de un supermercado de la zona: "En ese momento ella quería venir a la casa, y ahí mi padre le dijo si le pedía un Uber o un colectivo. La casa no era tan lejos, y vivían a un par de cuadras, pero mi hermana le dijo que no y decide irse caminando", manifestó.

En esta línea, Camilo indicó que "mi papá la dejó porque en otras ocasiones se fue caminando y llegó a la casa. Pero en eso que se va caminando, va dirección hacia la plaza de Nueva Imperial y ahí se pierde el rastro".

Acerca de las pistas, comentó que al principio eran tres: "La PDI descartó dos porque se revisaron las cámaras de los lugares y no se pudieron encontrar antecedentes concretos. Solo se quedó con una pista que es lo que mencionamos en las publicaciones, que ella toma dirección hacia Carahue. Hay una persona que de un vehículo en panne la divisa y la ve a ella caminando con una persona. Ella iba en dirección hacia Carahue, como en el paradero 4, saliendo desde Nueva Imperial".

"La última diligencia que se estableció fue esta. Encontrarla en este sector y ahí Carabineros nos ha podido ayudar. Otra de las cosas que nos hemos visto un poco estancados, en el sentido de buscar más, es por las lluvias. En Nueva Imperial ha llovido mucho y eso ha impedido que podamos salir y hacer una búsqueda como al comienzo", sostuvo.

Las dudas acerca de la persona que la acompañaba

Camilo puntualizó en la persona que la habría estado acompañando el 10 de junio, afirmando que "no se sabe exactamente de esa persona, la SIP logró identificarla, pero la persona decía que él no era. La SIP sigue trabajando esa pista, pero hasta el momento eso es lo que se tiene".

Este lunes 10 de agosto se cumplen dos meses exactos de la desaparición de Verónica. A la espera de tener alguna noticia de ella, los familiares están preocupados ya que, además, es una persona con autismo y padece diabetes, y no contaba con sus medicamentos al momento en que se perdió su rastro.

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