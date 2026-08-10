Ministro Arrau confirma caída de peligroso delincuente que permanecía prófugo desde 2021

10 ag. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial desplegado en la región de La Araucanía culminó con la captura de Rosamel Fierro Huenuman, uno de los prófugos requeridos por la justicia en la Macrozona Sur.

El imputado registraba una orden de aprehensión vigente desde el año 2021 por un violento delito perpetrado en la zona rural de la provincia de Cautín.

La localización y captura del delincuente

La detención fue concretada mediante un trabajo coordinado entre el Grupo Especial de Prófugos y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Temuco de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los efectivos lograron ubicar e interceptar al sujeto en la misma comuna de Carahue, lugar donde se originó la causa penal en su contra.

Asalto en el predio Aguas Blancas

Los antecedentes judiciales del caso se remontan a 2021, cuando Fierro Huenuman participó en un delito de robo con intimidación al interior del predio forestal Aguas Blancas, en Carahue.

Desde la fecha de los hechos, el imputado logró evadir el accionar de la justicia manteniéndose oculto en la zona. No obstante, las labores de inteligencia y seguimiento por parte de los equipos especializados de la PDI continuaron de manera sostenida hasta lograr su localización final.

"Nuestras policías irán por todos"

El resultado del operativo fue destacado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien a través de sus canales oficiales relevó el trabajo de análisis criminal e inteligencia efectuado por las brigadas de la PDI.

"Cayó Rosamel Fierro Huenuman, prófugo de la Macrozona Sur. Mantenía orden de aprehensión vigente desde 2021, por robo con intimidación contra dos trabajadores forestales al interior del predio Aguas Blancas, Carahue. Misma comuna donde hoy fue detenido por el Grupo Especial de Prófugos y la BIPE Temuco", detalló la autoridad.

El secretario de Estado enfatizó la constancia de las labores policiales en la zona y envió un mensaje categórico respecto a la persecución de delitos de alta connotación social: "Esta es una más de las capturas que está concretando la PDI gracias a un trabajo persistente y silencioso".

"Felicitaciones a sus detectives: aunque pasen los años, ninguna búsqueda puede darse por abandonada. Que lo sepan quienes creen que el tiempo les garantiza impunidad: nuestras policías irán por todos. Capturar a cada prófugo es también recuperar la autoridad del Estado".

La aprehensión de Fierro Huenuman se suma a una serie de procedimientos para entregar a los tribunales a personas con órdenes judiciales pendientes en La Araucanía.

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