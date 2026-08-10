Ludmila hará una gran confesión sobre expareja: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

10 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, Ludmila y Kaoto protagonizarán una íntima conversación en la Cabaña de las Tentaciones donde la patinadora revelará detalles de su relación con Pablo, el hombre con quien salió tras separarse de Ballero. "Nos separamos con Álvaro y yo con él me metí como tres semanas más", confesará, contando que se conocieron en el circo durante uno de los momentos más complejos de su vida.

Kaoto quiso saber más y le preguntó por qué terminó esa relación de ocho meses. Ludmila explicó que con el tiempo sintió que era ella quien llevaba todo el peso del vínculo y que volvía a repetir un patrón conocido. "Sentía que yo lo buscaba más, era como ermitaño, otra vez… De hecho, todos mis amigos me decían '¿por qué otra vez?'", reveló.

La respuesta no tardó en arrancarle una reacción a Kaoto, quien identificó el patrón de inmediato y bromeó con lo que pasaría si Pablo apareciera en el encierro. "Puta la h…, Ludmila tienes un patrón… Lo voy a humillar fuerte si entra", comentó. "Ojalá que no entre", respondió ella entre risas.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2