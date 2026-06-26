Lo conoció en una app de citas: María Jesús Matthei revela cómo nació el amor con el hombre con el que se casará

26 jun. 2026 - 11:45 hrs.

A solo tres semanas de llegar al altar, la ex Miss Chile María Jesús Matthei compartió detalles de la historia de amor que la llevará a casarse con Cristóbal Hurtado, empresario al que conoció de una manera muy poco tradicional: a través de la aplicación de citas Bumble.

La exmodelo, de 34 años, contó que ya tiene prácticamente todo listo para su matrimonio y que solo restan algunos detalles, como encontrar los zapatos para la ceremonia.

La aplicación que cambió su vida para siempre

De acuerdo a LUN, la exparticipante de Masterchef reveló cómo fue que conoció al hombre que le robó su corazón.

"Con Cristóbal nos conocimos en diciembre de 2024 de manera muy inesperada a través de la aplicación Bumble. La razón por la cual le di swipe hacia la derecha fue porque absolutamente en todas sus fotos aparecía riéndose a carcajadas. Eso fue lo que más me llamó la atención de su perfil, aparte de la liviandad con que mostraba su personalidad. Al mes y medio de conocernos ya estábamos pololeando, pero nos enamoramos en la tercera cita. De ahí en adelante no nos separamos más", relató.

Además, aseguró que desde el comienzo sintió que Cristóbal era la persona indicada.

"Cuando conocí a Cristóbal, estaba muy abierta a la posibilidad de encontrar a alguien que tuviera el potencial de transformarse en lo que yo siempre he querido, que es un partner. Más que buscar, estaba esperando. Y él llegó en el momento correcto", afirmó.

Una propuesta de matrimonio que la emocionó

Matthei también recordó el especial momento en que Cristóbal Hurtado le pidió matrimonio durante un festival de luces chinas.

"Ese día, fuimos a un festival de luces chinas en la noche, hacía calor y Cristóbal estaba con una camisa de manga larga. Y de repente me cuestioné cómo él no estaba muy acalorado. En un momento se subió las mangas de la camisa y me dice: hoy en la mañana me fui a hacer un tatuaje y ahí quedé en éxtasis, se me pusieron los ojos vidriosos, porque vi que se había tatuado una foto mía".

La exmodelo explicó que el tatuaje tenía un significado aún más especial. "Después se arrodilló y me pidió matrimonio. Yo le respondí siempre te iba a decir que sí. Su propuesta fue de película".

María Jesús Matthei también adelantó que la celebración será muy entretenida y que incluso contará con juegos para los invitados. Además, reveló que diseñó su vestido de novia combinando dos modelos distintos hasta conseguir el diseño que soñaba.