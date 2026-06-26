Kel Calderón recibe especial regalo que la emocionó hasta las lagrimas: "Vamos a ser los más felices del universo"

26 jun. 2026 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

Kel Calderón vivió un emotivo momento luego de recibir un especial regalo de sus padres, Raquel Argandoña y Hernán Calderón, quienes decidieron sorprenderla con un obsequio que la acompañará en una de sus mayores pasiones: la equitación.

La abogada y creadora de contenido recibió a Fargo, un caballo blanco con gris que será su compañero en las competencias ecuestres. La sorpresa la emocionó hasta las lágrimas, ya que hasta ahora no contaba con un caballo propio para competir.

El anuncio lo realizó a través de sus historias de Instagram, donde mostró el instante en que sus padres llegaron hasta su casa con el inesperado regalo.

Junto a Fargo también recibió una carta firmada por Raquel Argandoña y Hernán Calderón, escrita como si fuera el propio caballo quien le hablara, haciendo aún más especial el momento.

En el video compartido por la influencer se aprecia cómo no pudo contener las lágrimas al conocer la sorpresa y agradeció a sus padres con un fuerte abrazo.

Posteriormente, Kel Calderón publicó una serie de fotografías junto a Fargo, donde expresó la felicidad que siente por la llegada del nuevo integrante.

"Oficialmente soy la mamá de Fargo. Aún no lo puedo creer. No sé cómo explicarles la felicidad. Siento que se me va a salir el corazón y va a explotar por todas partes", sostuvo.

Y agregó: "Raquel Argandoña y Hernán Calderón, son los mejores. Es que no tengo cómo agradecerles. Es una escala totalmente distinta de feliz. Me voy a acordar de este día absolutamente toda mi vida".

Finalmente, la influencer dedicó unas palabras a su nuevo compañero de competencias: "Fargo: vamos a ser los más felices del universo. Desde hoy parte nuestra historia juntos", cerró.