¿Matrimonio? Kel Calderón publica enigmática fotografía con su posible anillo de compromiso

16 may. 2026 - 15:05 hrs.

Este sábado la abogada e influencer Kel Calderón desató una ola de rumores respecto a su posible compromiso matrimonial con su pololo, el chef Renzo Tissinetti.

"Para siempre"

La noticia ocurre en medio de una escapada romántica de Kel y Renzo, quienes se encuentran disfrutando unos días en la localidad mexicana de Cancún.

A través de una historia publicada a eso de la medianoche en Chile, la hija de Raquel Argandoña compartió una imagen en donde se puede ver un anillo en su mano junto a la leyenda: "Para siempre".

En la instantánea también está etiquetado Renzo, quien se puede ver tomando la mano de Kel durante una cena en el resort en donde se están hospedando.

Debido al anillo y el escrito, todo hace apuntar a un compromiso matrimonial; sin embargo, ni Kel ni Renzo han confirmado esta noticia, ni detalles respecto a cuándo podría ser.

Pese a esto, la simple imagen fue suficiente para revolucionar a la farándula criolla, ya que se trataría de la confirmación de la futura unión de una de las parejas más mediáticas del espectáculo.

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