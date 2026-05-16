Sinusitis: síntomas, duración y cuándo ir al médico

16 may. 2026 - 15:42 hrs.

La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, una amenaza para la salud que se manifiesta principalmente con congestión nasal, presión o dolor en la cara, secreción nasal espesa y una reducción o pérdida del olfato y el gusto.

A estos síntomas principales se suman otros frecuentes como dolor de cabeza que empeora al inclinarse, dolor de oídos, dolor dental en los molares superiores, mal aliento, tos (sobre todo nocturna) y fatiga. En casos agudos, también puede presentarse fiebre y malestar general.

De un cuadro agudo a un problema crónico

La probabilidad de que la sinusitis se convierta en un problema persistente varía según su duración. La mayoría de los casos son agudos, con una duración de hasta 4 semanas, y de origen viral. Sin embargo, la condición puede prolongarse y volverse subaguda (de 4 a 12 semanas) o crónica (más de 12 semanas).

Según el CDC, solo el 10% de los casos de sinusitis aguda son bacterianos y requieren tratamiento antibiótico, lo que indica que la gran mayoría se resuelve sin intervención específica.

El daño: de la molestia facial a las señales de alarma

La severidad de la sinusitis puede escalar desde un malestar significativo hasta síntomas que indican una complicación grave. El daño más común es el dolor facial, la congestión y la pérdida de los sentidos del gusto y el olfato.

No obstante, se debe prestar atención a señales de alarma que apuntan a una mayor severidad: fiebre alta superior a 38.5 °C, dolor facial o de cabeza muy intenso, hinchazón o enrojecimiento alrededor de los ojos, y rigidez de cuello o confusión.

Quiénes corren mayor riesgo de cronicidad

Aunque cualquier persona puede padecer sinusitis, existe una población con un riesgo marcadamente superior de que la enfermedad se vuelva crónica. Un informe de la American Academy of Otolaryngology señala que la sinusitis crónica afecta desproporcionadamente a personas con alergias estacionales.

Este grupo constituye el 70% de los casos crónicos, identificándolos como la población más expuesta a sufrir esta condición a largo plazo.

Qué hacer: cuándo consultar y cómo evitar tratamientos innecesarios

La mitigación de la sinusitis pasa por saber cuándo actuar. Es fundamental consultar a un médico si los síntomas persisten más de 10 días sin mejorar, si son muy intensos o si aparecen las señales de alarma mencionadas.

Esta acción es crucial para determinar el origen (viral, bacteriano o alérgico) y el tratamiento adecuado. Evitar la automedicación con antibióticos es clave, ya que, como indica el CDC, la mayoría de los casos no los requieren.