Gonzalo Cáceres recordó su paso por la Escuela Militar: "Lo pasé maravilloso"

26 jun. 2026 - 16:32 hrs.

El reconocido esteticista y figura televisiva chilena Gonzalo Cáceres sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su juventud y su paso por la Escuela Militar, una etapa que, según asegura, recuerda con especial cariño hasta el día de hoy.

En una entrevista con La Firme, del Diario La Cuarta, el maquillador de 74 años recordó que decidió ingresar a la institución castrense buscando responder a las dudas que enfrentaba respecto de sí mismo en una época en que ser "diferente", según sus palabras, era mucho más complejo socialmente.

Lejos de convertirse en una experiencia traumática, Gonzalo afirma que aquellos años estuvieron marcados por la amistad y el cariño de sus compañeros.

El paso de Gonzalo Cáceres por la Escuela Militar

Durante la conversación con La Cuarta, Cáceres explicó que desde pequeño era visto como un niño "especial", situación que lo llevó a explorar distintos caminos en su juventud, incluyendo la vida religiosa y posteriormente la carrera militar.

"Yo me metí a la Escuela Militar porque a mí se me ocurrió y dije: 'Capaz que cambie, po', en una de esas'. Y no, po'", relató el esteticista.

Sin embargo, aseguró que su experiencia como cadete fue una de las mejores etapas de su vida: "En la Escuela Militar lo pasé maravilloso, son todos amigos míos hasta hoy", afirmó Gonzalo Cáceres en la entrevista.

Además, recordó que rápidamente se convirtió en una figura muy querida entre sus compañeros, a quienes ayudaba constantemente en tareas cotidianas.

"En la Escuela Militar les cosía las escarapelas, los calcetines y todas las cosas", comentó entre risas. Incluso, relató que cuando algunos compañeros eran castigados durante los fines de semana, él les llevaba comida para acompañarlos.

"Yo era como la Simplemente María de esa época; si el fin de semana los castigaban, yo llegaba con queque, kuchen y todo para los chiquillos. Siempre. Y ellos me aman hasta hoy, y yo también a ellos", recordó.

Una vida marcada por la televisión y el maquillaje

En la misma entrevista con La Firme, Gonzalo Cáceres repasó distintos episodios de su vida, desde sus inicios en el mundo del maquillaje hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del espectáculo chileno.

A sus 74 años, y luego de superar complejos problemas de salud, el esteticista aseguró sentirse tranquilo con el camino recorrido. "Creo que mi misión fue embellecer y traer alegría a la gente", reflexionó, agregando que hoy vive enfocado en disfrutar el presente.

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