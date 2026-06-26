Reportan muerte de Paul Landon a los 73 años: Fue conductor del histórico programa "Tierra Adentro"

26 jun. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este viernes 26 de junio, se reportó la muerte a los 73 años de Paul Landon, periodista y exconductor del histórico programa cultural "Tierra Adentro", emitido por Mega.

Según información de Radio Bio-Bio, el comunicador falleció durante esta tarde en la Clínica Alemana por causas que todavía se desconocen.

Fue conductor de "Tierra Adentro"

Landon fue conductor de "Tierra Adentro", un espacio que solía mostrar lugares y tradiciones en diversas partes de Chile.

El éxito del programa fue tal, que recibió importantes premios y reconocimientos, por ejemplo, por la revista TV-Grama en 1994, 1998 y 2001, y también por la Corfo en 1999.

"Tierra Adentro" fue emitido por varios canales de televisión, entre ellos, Mega, entre los años 2009 y 2015.

Paul Landon / Facebook Comunidad Tierra Adentro

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