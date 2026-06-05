Leonor Varela se mudó de París a Madrid en motorhome con su pareja: Recorrieron más de 1.200 kilómetros

05 jun. 2026 - 15:23 hrs.

La reconocida actriz y comunicadora chilena, Leonor Varela, comenzó una nueva etapa de su vida en España. Tras cerrar un ciclo en París, la intérprete decidió trasladarse a Madrid por motivos principalmente familiares, buscando estabilidad para su hija Luna y cercanía física con el padre de esta, Lucas Akoskin, quien ya reside en la capital española.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos no fue solo el cambio de ciudad, sino la particular y romántica forma en que decidió hacer el trayecto de más de 1.200 kilómetros: a bordo de una motorhome y en compañía de su pareja, el periodista Pablo Courard.

Una aventura lejos de lo tradicional

Para Leonor, los últimos años han estado marcados por grandes transformaciones, como dejar su hogar en Ojai, California, y cruzar el Atlántico. Cuando llegó el momento de mudarse de Francia a España, la actriz optó por desechar las típicas y estresantes mudanzas en avión o camiones de carga para entregarse a la aventura de la carretera.

"Hacer el camino manejando tranquilos con Pablo correspondió también a un deseo de disfrutar el trayecto juntos", explicó la actriz a LUN, detallando que tras mudarse de Los Ángeles a París en septiembre pasado, no acumulaba grandes muebles ni pertenencias complejas. "Tres maletas y varios bolsos con cosas de Navidad. Y pensé que todo eso podría entrar en una motorhome grande y acerté".

Leonor Varela y la motorhome a sus espaldas / Instagram

El rol clave de su pareja y la ruta improvisada

A lo largo del viaje, Courard demostró ser el compañero ideal para las "ideas locas" de la actriz. Según relata Varela, él se encargó de manejar durante todo el trayecto y se complementaron a la perfección, cuidándose mutuamente y disfrutando de los pequeños detalles de la naturaleza.

La ruta combinó planificación con una alta dosis de espontaneidad. El viaje incluyó paradas en lugares icónicos de Francia como la Île de Ré, Cap Ferret y Biarritz, además de un pequeño pueblo cercano a Madrid antes de recibir las llaves de su nuevo hogar.

Para pernoctar, la pareja usó una aplicación móvil llamada Park4night, que les permitió descubrir rincones mágicos donde estacionar de forma segura.

Un nuevo comienzo en Madrid

Actualmente, Leonor Varela ya está instalada en el céntrico y exclusivo barrio de Salamanca en Madrid. Aunque reconoció que encontrar un departamento definitivo en la capital española fue muy difícil, se muestra feliz y entusiasmada con la "efervescencia cultural" de lo que ella llama su "segundo tiempo".

Además de la estabilidad familiar que tanto buscaba, este cambio estratégico le permitirá estar mucho más cerca de Chile para cumplir con sus múltiples compromisos laborales, como su regreso a la televisión.

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