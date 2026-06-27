PGU: Los dos grupos que tendrán alza de monto en septiembre

27 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Para este mes de septiembre se espera que haya un nuevo aumento en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero esta alza será exclusivamente para dos grupos del total de sus beneficiarios.

Esta sería la segunda alza en lo que va del año, teniendo en cuenta que a inicios de 2026 se registró un aumento de la PGU en febrero gracias al reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, según los registros de entre enero y diciembre de 2025, fue de 3,45%.

Gracias a esto, el monto actual de la PGU es de $231.732, eso sí, solamente para aquellos que tengan menos de 82 años y que cumplan con los requisitos para recibir el aporte.

Los dos grupos que tendrán alza de la PGU en septiembre

El aumento programado para este año será en septiembre, cuando podrán acceder al monto máximo ($250.275) las personas que tengan 75 años o más hasta el día 30 del mismo mes.

Pero habrá un segundo grupo de personas que corresponde a pensionados de montepío de CAPREDENA o DIPRECA y beneficiarios de leyes de reparación, es decir, jubilados de 75 años o más hasta el 30 de septiembre que reciban pensiones de gracia, Ley Rettig o Ley Valech, quienes podrán anticiparse y solicitar el monto desde junio de este 2026 y cobrarlo en septiembre.

En cuanto al próximo año 2027, también se esperan dos alzas: la primera en febrero con el reajuste del IPC y la última en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la Reforma de Pensiones.

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