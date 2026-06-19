Rebaja tarifaria para adultos mayores en el transporte público: Conoce cómo puedes acceder al beneficio

19 jun. 2026 - 09:00 hrs.

La Rebaja Tarifaria del Transporte para adultos mayores es un beneficio estatal que va dirigido a todos quienes superen los 65 años o más, y permite el acceso a una rebaja en el precio del transporte público de 50%.

Este beneficio puede ser utilizado por las personas mayores en más de 31 mil buses a lo largo del país, incluidos todos los buses del Sistema RED y Metro de Santiago, el Metro de Valparaíso (Merval), los troles en Valparaíso, Biotren de la región del Biobío, las lanchas subsidiadas en el sur del país y los buses rurales.

¿Cómo acceder al beneficio?

Si eres mayor de 65 años, puedes acceder al beneficio sin importar tu lugar de residencia ni tu nivel socioeconómico, sin embargo, dependiendo del tipo de transporte, debes seguir los siguientes pasos:



Para hacer uso del beneficio en Santiago:

Deberás contar con la tarjeta Bip! Adulto Mayor, de uso personal e intransferible.

Si tienes entre 65 y 74 años, puedes solicitar tu tarjeta Bip! Adulto mayor en www.tarjetabip.cl con tu ClaveÚnica, pagar un costo de $1.550 (no incluye carga) y agendar la entrega o el retiro en oficinas designadas, según la opción que elijas al momento de la compra.

y agendar la entrega o el retiro en oficinas designadas, según la opción que elijas al momento de la compra. También puede solicitar la tarjeta un apoderado acreditado ante el IPS, realizando el mismo trámite que para el cobro de pensión. Revisa los detalles en este sitio web de ChileAtiende.

Si actualmente tienes la Tarjeta Adulo Mayor de Metro de Santiago (TAM), al inscribirte para recibir la Bip! Adulto Mayor, la tarjeta TAM perderá automáticamente su vigencia.

Para hacer uso del beneficio en Valparaíso (Metro y Merval)

Deberás contar con la tarjeta de Adulto Mayor, de uso personal e intransferible, que podrás solicitar en las oficinas de atención al cliente ubicadas en las estaciones Puerto, Viña del Mar y Limache, presentando tu cédula de identidad.

Para hacer uso del beneficio en otras regiones:

Sólo necesitarás presentar tu cédula de identidad al abordar el transporte para acreditar que tienes 65 años o más.

Para aquellas regiones donde actualmente rigen descuentos tarifarios mayores al 50%, estos descuentos se mantendrán. Por ejemplo, en Punta Arenas y al hacer uso de las lanchas subsidiadas, mientras que en la Región de Aysén las personas mayores podrán hacer uso del beneficio en los servicios de buses rurales de toda la región, los que ampliarán sus recorridos.

¿Qué no incluye el beneficio?

El beneficio no incluye transporte público menor como colectivos ni taxis básicos. Tampoco se incluyen buses interurbanos (Ej: Santiago – Valparaíso)

¿Cómo obtener la Tarjeta Adulto Mayor (TAM)?

La TAM permite viajar en bus, Metro y Metrotren, o en combinaciones entre ellos, pagando una tarifa total de $390 pesos durante las 24 horas del día. Pueden optar a ella todos los adultos mayores de 65 años, y existen tres formas de obtenerla:

Obtenerla gratuitamente de tu Caja de Compensación: Llama a tu Caja de Compensación (Los Andes: 600 510 00 00, La Araucana: 600 084 00 77, 18 Septiembre: 600 718 18 18) y solicítala gratuitamente. La tarjeta será despachada a tu domicilio.

En oficinas de ChileAtiende y de Metro:

Dirígete a una sucursal ChileAtiende o una oficina de atención de Metro habilitada para realizar el trámite (revisa cuáles). Explica el motivo de tu visita: comprar la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM). Paga el costo de la tarjeta en una de las cajas. También puedes pagar de forma anticipada mediante el botón Solicitar.

En oficinas de Atención al Cliente bip!