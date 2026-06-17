Gigi Martin sorprendió al revelar monto que recibe de pensión: Reconoció que comenzó "tarde" a cotizar

17 jun. 2026 - 14:47 hrs.

Las bajas pensiones en Chile siguen siendo una de las principales preocupaciones de los adultos mayores, muchos de los cuales deben continuar trabajando para complementar ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Esta realidad que no distingue profesiones ni niveles de fama; también golpea al mundo del espectáculo, donde reconocidos artistas y figuras de la televisión han revelado que reciben jubilaciones insuficientes, pero que, gracias a sus ahorros, pueden vivir de forma tranquila.

Hace pocos días fue el reconocido animador Leo Caprile quien sorprendió al revelar que recibe una pensión de $400 mil tras haber cotizado solo los primeros 10 años de carrera. En esa misma oportunidad, el comediante Gigi Martin también dio a conocer la jubilación que reciben de forma mensual.

"Fue ordenado, tengo mis ahorros"

El humorista de 67 años participó del programa "Todo va a estar bien" de Vía X, mismo espacio donde estuvo Caprile. Luego que el animador relatara su experiencia como pensionado, se le consultó a "Melón" sobre este mismo tema.

Martin aseguró que mensualmente recibe una pensión de apenas $114 mil. "Yo también tarde lo hice", respondió, en alusión a las cotizaciones.

Sin embargo, el comediante no lo comentó con desagrado, ya que actualmente su situación económica es tranquila gracias a que fue precavido. "Fui ordenado. Tengo mis ahorros", indicó el humorista entre risas.

"Me alcanza para la bencina"

Por su parte, Leo Caprile explicó que solo se impuso "los 10 primeros años de trabajo cuando estaba la radio. Debuté el mes que salieron las AFP. Entraron cagándome".

Cuando llegó a la televisión, la cosa se complicó aún más. "La televisión me dice: 'No, tienes que dar factura'. Y tuve que inventar una empresa de mentira", contó, explicando por qué dejó de cotizar.

De inmediato, Caprile reveló con un tono de ironía: "Yo coticé diez años, fui bastante ordenado, hice los tres retiros de tonto y tengo una pensión maravillosa de 400 lucas. Me alcanza para la bencina".

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