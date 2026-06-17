"La dejo ahí no más": La inesperada revelación de Tonka Tomicic sobre expareja en Volverías con tu ex? 2

17 jun. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

Las experiencias del pasado y las confesiones personales volvieron a entretener al público en un nuevo capítulo de "¿Volverías con tu ex? 2", emitido la noche de este martes.

En medio de una dinámica en la que distintas exparejas debieron responder preguntas sometidas a un detector de mentiras, una inesperada revelación de Tonka Tomicic llamó la atención de los presentes en el estudio.

"Una vez me pusieron un GPS", adelantó la animadora.

La revelación de Tonka

La dinámica del polígrafo fue dirigida por un psicólogo y perito experto, quien estuvo a cargo de evaluar las respuestas de los participantes.

Uno de los primeros en enfrentar el detector fue Nicolás Solabarrieta, quien faltó a la verdad en dos respuestas relacionadas con su relación con Valentina Torres, más conocida como Guarén.

Durante la conversación que se generó posteriormente, Julio César Rodríguez le preguntó a Tonka si alguna vez alguna pareja había revisado su teléfono celular.

La respuesta de la animadora sorprendió a los demás participantes y panelistas: "No, pero una vez me pusieron un GPS. La dejo ahí no más", afirmó, pese a que mantiene sin revelar de quién se trataría.

La dinámica que marcó el episodio

El segmento del detector de mentiras estuvo marcado por distintas confesiones de los participantes.

En el caso de Solabarrieta, el detector reveló que no dijo la verdad cuando aseguró que no se había besado con nadie durante su relación con Valentina y también cuando negó haber coqueteado con Estefi.

El exfutbolista reconoció que, además del celular, revisó el computador de Guarén.

Tras la confesión, ella abandonó el lugar para desahogarse junto a Sofía, en una de las escenas que marcó el desarrollo del episodio.

La jornada también incluyó historias de relaciones pasadas, revelaciones personales y una íntima fiesta entre los participantes que podría formar nuevos romances.