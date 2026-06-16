Volverías con tu ex? 2 capítulo 7 EN VIVO: Rai y Sofía, beso de Guarén con Mateucci y dolor de Ludmila

16 jun. 2026 - 21:33 hrs.

Este martes llega el séptimo capítulo de Volverías con tu ex? 2 y viene cargado de momentos íntimos, emociones a flor de piel y una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones que romperá la convivencia en el encierro de Mega.

Lo Que Viene Esta Noche

El capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 arranca con Rai Cerda y Sofía Latorre avanzando en su relación: muy cariñosos, se bañarán juntos en la piscina entre caricias y juegos. Luego, en una actividad con detector de mentiras, los celos y las actitudes tóxicas serán el tema central, con una confesión incluida de la animadora Tonka Tomicic.

Ludmila Ksenofontova abrirá su corazón y admitirá el dolor que le causó que Álvaro fuera a la Gala de Viña del Mar con su nueva pareja, mientras que Álvaro Ballero reconocerá que un año antes había cancelado la invitación a ese mismo evento cuando aún estaban juntos.

En la noche, la Cabaña de las Tentaciones se convertirá en el epicentro del capítulo con una fiesta de dados y penitencias sensuales. Guarén le dará un piquito a Luis Mateucci, lo que desatará la furia de Nicolás Solabarrieta al enterarse. También habrá expulsados: Guarén sacará a Nicolás y Carlos "Kaos" Águila expulsará a Estefi Marquis.

Cuándo y Dónde Ver el Capítulo 7 de Volverías con Tu Ex? 2

El capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 se emite esta noche, martes 16 de junio, por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2