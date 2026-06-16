Guarén le da un piquito a Mateucci en Volverías con tu ex? 2 y Nicolás explota: "¿Por qué lado está bien?"

16 jun. 2026 - 17:31 hrs.

La fiesta en la Cabaña de las Tentaciones del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 dejará una escena que encenderá los ánimos en el encierro de Mega: Valentina "Guarén" Torres le dará un piquito a Luis Mateucci, y la reacción de Nicolás Solabarrieta al enterarse no tardará en llegar.

El expulsor y el piquito

Todo ocurrirá en el marco de la fiesta de dados y penitencias de Volverías con tu ex? 2. Antes de que comenzara la noche, Guarén decidió expulsar a Nicolás de la Cabaña de las Tentaciones usando el expulsor. Ya sin él, la dinámica siguió su curso y en algún momento Guarén y Mateucci protagonizaron un piquito que no pasó desapercibido.

Nicolás se entera y explota

Claudio Rojas y Hurubachi, que también debieron abandonar la fiesta, se lo contaron a Nicolás al salir. La reacción de Solabarrieta fue inmediata: "Me saca de la fiesta y después se da un piquito con mi mejor amigo. ¿Por qué lado está bien? Por ninguno".

Una situación que vuelve a poner en tensión la relación entre Guarén y Nicolás en Volverías con tu ex? 2, justo cuando ella había reconocido en el capítulo anterior que él fue el gran amor de su vida.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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