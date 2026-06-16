Sofía y Guarén contra Estefi Marquis en Volverías con tu ex? 2: "Cínica, mentirosa, patas negras"

16 jun. 2026 - 11:28 hrs.

El Cara a Cara del capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2 no solo tuvo a Fernanda Brown en el ojo del huracán. Estefanía Marquis también recibió votos cargados de tensión, con Sofía Latorre y Valentina "Guarén" Torres encabezando las acusaciones contra la ex Miss Chile dentro del encierro de Mega.

Sofía Latorre: "Cínica, Mentirosa y Patas Negras"

La primera en ir contra Estefi fue Sofía Latorre, todavía con la tensión fresca de la polémica pelea en que Marquis le derramó Coca-Cola encima tras una discusión sobre su ex. Su voto fue sin filtro: "Para la cínica. Eres una mentirosa, patas negras, no solo lo digo yo, lo dice Guarén, son patrones que repites".

La respuesta de Estefi no se hizo esperar. Negó las acusaciones y contraatacó directamente: "¿Patas negras?, deberías tener algún tipo de evidencia para decirlo. No tengo la necesidad de andar detrás de ningún tipo como tú, que eres una arrastrada, andas detrás de Rai. Encontré de muy mala educación que le gritaras a mi amiga y que me tiraras Coca-Cola encima. Encuentro que eres patética".

Guarén: "Mosquita Muerta"

El voto de Valentina "Guarén" Torres apuntó a un conflicto que arrastra desde que llegaron al encierro: las reacciones de Estefi a las historias de Instagram de Nicolás Solabarrieta mientras él y Guarén estaban en pareja. "Algo que me molesta mucho es la gente que es mosquita muerta. Una cosa es que estés soltera y otra es que te metas en una relación. Todo Chile sabía que yo estaba en una relación con Nicolás", acusó la artista.

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Sin embargo, Guarén admitió que no recuerda con exactitud qué le decía Estefi a Nicolás por redes sociales. Marquis lo negó.

También Votó Nicolás Solabarrieta

Nicolás Solabarrieta también dirigió su voto hacia Estefi Marquis, por el mismo motivo que Guarén: las interacciones en redes sociales durante su relación con Valentina. Un patrón de conducta que, según ambos, se repitió en más de una ocasión y que sigue generando rispidez dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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