Carlos "Kaos" Águila sufre accidente en Volverías con tu ex? 2 y es trasladado a centro médico

15 jun. 2026 - 21:16 hrs.

Una escena de alerta se vivirá esta noche en el sexto capítulo de Volverías con tu ex? 2. Durante la primera competencia de salvación del reality de Mega, Carlos "Kaos" Águila sufrirá un accidente que obligará a su traslado a un centro médico.

El incidente ocurrirá cuando Kaos intente subir por una escalera colgante durante la competencia de salvación de Volverías con tu ex? 2. La estructura le caerá encima, dejándolo fuera de combate. De inmediato será atendido y trasladado a un centro médico, en una escena que pondrá en vilo al resto de los participantes del encierro.

El accidente de Carlos Águila se suma a los momentos de alerta que ya ha vivido Volverías con tu ex? 2, luego de que en el capítulo anterior Daniel Valenzuela también debiera ser trasladado en ambulancia tras sentirse mal en el encierro, aunque después se confirmó que este último solo era un "infiltrado" entre los participantes.

Cuándo y Dónde Verlo

El accidente de Kaos se verá esta noche en el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, que se emite por Mega después de Reunión de Superados. Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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