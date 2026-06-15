Volverías con tu ex? 2 capítulo 6 EN VIVO: homofobia, el audio de Aránguiz y accidente de Kaos

15 jun. 2026 - 21:33 hrs.

Esta noche llega uno de los capítulos más explosivos de Volverías con tu ex? 2. El sexto episodio del reality de Mega trae el primer Cara a Cara del encierro, revelaciones que trascienden las paredes de la casa y un accidente que pone en alerta a toda la producción.

Lo que viene esta noche

El capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2 viene cargado. Luis Mateucci encarará a Claudio Rojas por supuestos dichos homofóbicos dentro del encierro. Mario Irazzoky irá contra Fernanda Brown por instalar rumores sobre su orientación sexual. Hurubachi Pardo revelará el polémico audio que Daniela Aránguiz le habría enviado a Claudio Rojas amenazándolo tras su quiebre profesional. Y en la competencia de salvación, Carlos "Kaos" Águila sufrirá un accidente que lo dejará fuera de combate y obligará a su traslado a un centro médico.

Cuándo y dónde ver el Capítulo 6 de Volverías con Tu Ex? 2 en Vivo

El capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2 se emite esta noche por todas las plataformas de Mega, después de Reunión de Superados. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic yJulio César Rodríguez.



Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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