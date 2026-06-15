Huru revela polémico audio de Daniela Aránguiz contra Claudio Rojas en Volverías con tu ex? 2

15 jun. 2026 - 19:25 hrs.

El capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2 traerá una de las revelaciones más explosivas del reality de Mega. Hurubachi "Huru" Pardo contará los detalles del quiebre entre Claudio Rojas y Daniela Aránguiz como cliente, y revelará el polémico audio con el que la panelista habría amenazado al abogado.

El Quiebre Entre Rojas y Aránguiz

Según relatará Huru dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas dejó de representar a Daniela Aránguiz en la demanda contra Luis Mateucci por no enviarle las pruebas del caso. El abogado habría declarado en un podcast que cortó la relación profesional porque Aránguiz no se tomaba las cosas en serio.

La respuesta de la panelista fue distinta: dijo públicamente que ella lo despidió porque la invitó a una hora inadecuada a tomar un pisco sour y que se "la joteaba".

La Amenaza

Pero lo más impactante será el audio que Huru asegura haber recibido. Según la periodista, tras esas declaraciones públicas, Daniela Aránguiz le mandó un mensaje a Claudio Rojas con una advertencia directa: "Y ni se te ocurra salir a contradecirme que esto es mentira porque te voy a hacer p…". Una revelación que promete generar repercusiones más allá del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Cuándo y Dónde Verlo

Esta revelación se verá esta noche en el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, que se emite por Mega después de Reunión de Superados. Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2