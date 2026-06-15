Claudio Rojas le pidió disculpas a Mateucci en Volverías con tu ex? 2 por representar a Daniela Aránguiz

15 jun. 2026 - 21:05 hrs.

Un momento inesperado se vivió en la emisión Non Stop de Volverías con tu ex? 2. En medio de la tensión que ha marcado la convivencia en el encierro, Claudio Rojas se acercó a Luis Mateucci para pedirle disculpas por haber sido el abogado de Daniela Aránguiz en la demanda que ella interpuso contra el argentino.

El abogado fue el primero en dar el paso. "Me di cuenta que no tenía nada en contra de ti, objetivamente hablando. Separemos las cosas: como persona y como abogado, no tenía nada en contra tuyo para poder imputarte algo", le dijo Rojas a Mateucci dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Luego reconoció que debió haberlo buscado antes de ingresar al reality: "Cuando me di cuenta, te debería haber dicho 'disculpa, no tengo nada que hacer aquí, más que un palabreo entre hombres'. Esa disculpa te la debía frente a cámara por todo lo que pasó. No tiene nada que ver con que te conocí ahora; si nos hubiésemos encontrado en otro programa, hubiera sido lo mismo, porque cuando me equivoco, lo reconozco y pido disculpas".

La Respuesta de Mateucci

El argentino valoró el gesto y aprovechó para dejar en claro su postura sobre las acusaciones de Daniela Aránguiz: "Yo venía caliente, sabía que te iba a decir algo. Valoro eso. Un mes antes, ella dijo que era mentira y que era porque estaba picada".

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El intercambio entre ambos fue uno de los momentos más sorprendentes de Volverías con tu ex? 2 hasta ahora, considerando que el cara a cara entre Mateucci y Rojas por supuestos dichos homofóbicos es uno de los ejes del capítulo 6 del reality de Mega.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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