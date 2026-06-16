Fernanda Brown, la más votada del Cara a Cara en Volverías con tu ex? 2: "Eres una enciclopedia de mentiras"

16 jun. 2026 - 10:20 hrs.

El primer Cara a Cara de Volverías con tu ex? 2 tuvo una protagonista indiscutida: Fernanda Brown fue la participante más votada del capítulo 6 del reality de Mega, quedando en el rol de "carbonera" tras una serie de cruces que dejaron en evidencia el nivel de conflicto que ha generado dentro del encierro.

Mariano Se Sintió "Intimidado"

Uno de los primeros votos contra Fernanda Brown vino de Mariano Brozincevic, quien aprovechó su turno para marcarle un límite físico: "Me he sentido un poquito intimidado, yo soy una persona muy cariñosa pero no ando tocando a nadie, por momentos vas caminando y me rozas, me tocas". Aunque Brown aseguró no haberse dado cuenta de su incomodidad, su respuesta fue lapidaria: "No te preocupes, eso va a cambiar completamente. Desapareces de mi vida".

El Rumor Que Lo Desató Todo

Los votos más polémicos llegaron de Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky, quienes enfrentaron a Fernanda Brown por haber difundido dentro de la casa el rumor de que a Mario le gustarían los hombres y que "se joteaba" a Christopher Peral. Todo habría nacido de un video que Mario envió a un grupo de WhatsApp donde estaba Chris, expareja de Brown.

"Cuando yo te advertí lo de Mario, que había mandado videos jugando con un plátano, lo hice porque él sabe mucho sobre el mundo transformista, claramente, eso lo sabe solamente un gay. Para mí es importante que entiendas que él estaba jugando a un doble bando, yo tengo 10 años con alguien gay y te digo algo, ojo de loca no se equivoca", argumentó Fernanda ante Alex.

View this post on Instagram A post shared by Mega (@mega.tv)

La Defensa de Mario Irazzoky

Mario Irazzoky explicó en su Cara a Cara que el polémico video era simplemente una broma: "Un plátano grande que bajé a comprar, y me reía del grosor del plátano, lo envié a modo de broma". Luego fue directo contra Brown: "Que tú me quieras exponer de que salga o no salga del closet eso no va a quitar que yo siga teniendo más amigos gays. Eres una enciclopedia de mentiras. Cuando también dices que estás haciendo un comercial, eso es mentira, no te llaman de ningún lado porque eres mentirosa, conflictiva y tienes malas costumbres. En ningún lado te quieren, eso es tu vida, una triste historia".

La Respuesta de Fernanda Brown

Ante las acusaciones, Fernanda Brown defendió su postura y descartó haber querido exponer a nadie: "Yo no expuse a nadie sexualmente. A mí no me interesa exponer a nadie, yo vivo mi sexualidad y la disfruto. Si alguien lo tiene tapado y está asustado en un closet, perfecto, yo no estoy para iluminar closet ni abrir puertas. No quiero indagar más en el tema porque no me interesa exponerlo más".

Además, Carlos Águila votó por Brown por causar el conflicto entre Sofía Latorre y Hurubachi Pardo, que terminó perjudicando principalmente a Estefanía Marquis, quien también la nominó acusándola de pasar a llevar a Mario.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2