Luli Moreno frenó broma de Carlos Águila en Volverías con tu ex? 2 y él la hizo caer con otra

16 jun. 2026 - 12:39 hrs.

En medio del intenso Cara a Cara del capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Nicole "Luli" Moreno protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al nominar a Carlos "Kaos" Águila por una broma que la incomodó profundamente... y terminar cayendo en otra.

El Voto de Luli: "Denostaste a la gente que trabaja"

La fisicoculturista, que se había mantenido al margen de la mayoría de los conflictos del encierro de Volverías con tu ex? 2, decidió usar su voto para plantear algo que le había generado malestar: una broma de Carlos Águila en que dijo "parezco guardia de Melipilla".

"Hoy hubo una situación que me incomodó bastante. Dijiste 'parezco guardia de Melipilla', siento que denostaste a la gente que trabaja como guardia, y nombraste un lugar muy lindo de nuestro país que es Melipilla, eso me hizo un sentido no muy agradable", le dijo Luli a Kaos frente a todos sus compañeros de Volverías con tu ex? 2.

La respuesta de Kaos: Otra broma que la dejó en evidencia

Carlos Águila recibió el voto con una respuesta que combinó ironía y humor, y que terminó siendo la trampa perfecta para Luli: "Para mí es un honor estar frente a Nicole y que se esté dirigiendo a mí, lo encuentro épico. Viví en Melipilla un tiempo con una ex mía, me encanta Melipilla, y soy muy amigo de los guardias de Melipilla, de hecho, construí este físico para hacerle un tributo a ellos".

La broma sobre su físico hizo caer a Luli de lleno, generando las risas del resto de los participantes del reality de Mega.

Al cierre del Cara a Cara, Fernanda Brown fue la más votada de la noche, lo que arrastró a su dupla Christopher Peral a la nominación. Terminadas las votaciones, el drama entre Mario Irazzoky, Chris y Fernanda continuó hasta que la transformista y Christopher terminaron llorando y pidiéndose disculpas mutuamente.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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