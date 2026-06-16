La fiesta de la Cabaña de las Tentaciones: dados, penitencias y los momentos más sensuales del capítulo 7

16 jun. 2026 - 18:31 hrs.

La Cabaña de las Tentaciones de Volverías con tu ex? 2 vivió su noche más intensa en el capítulo 7 del reality de Mega. Una fiesta de dados con penitencias sensuales, expulsados sorpresivos y momentos íntimos que nadie dejó pasar.

La Dinámica: Un Dado Para La Acción, Otro Para El Cuerpo

La mecánica de la fiesta fue simple y efectiva: dos dados, uno con una acción y otro con una parte del cuerpo. Las combinaciones que le tocaron a cada pareja marcaron el tono de la noche en Volverías con tu ex? 2. A Rai Cerda y Sofía Latorre les cayó "acariciar" y "labios", protagonizando uno de los momentos más apasionados de la noche. Kaos lamerá el cuello de Luli, y Ludmila besará los oblicuos de Álvaro, quien le devolverá el gesto.

Los Expulsados

Antes de que la fiesta tomara temperatura, el expulsor hizo su trabajo. Guarén decidió sacar a Nicolás Solabarrieta de la Cabaña de las Tentaciones, mientras que Carlos "Kaos" Águila expulsó a Estefanía Marquis. Claudio Rojas y Hurubachi también debieron abandonar la fiesta, quedando fuera de los momentos más intensos de la noche de Volverías con tu ex? 2.

El Momento Que Nadie Esperaba

Con Nicolás fuera, Guarén le dio un piquito a Luis Mateucci, una escena que Claudio y Hurubachi presenciaron y que no tardaron en contarle a Solabarrieta al salir. La reacción de Nico lo dijo todo: "Me saca de la fiesta y después se da un piquito con mi mejor amigo. ¿Por qué lado está bien? Por ninguno".

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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