Ludmila se quiebra en Volverías con tu ex? 2: "Un año antes no fuimos y después fue con alguien que conocía hace un mes"

16 jun. 2026 - 16:31 hrs.

Uno de los momentos más emotivos del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 llegará de la mano de Ludmila Ksenofontova, quien finalmente admitirá el dolor que le causó que Álvaro Ballero asistiera a la Gala del Festival de Viña del Mar con su nueva pareja, María José, una noticia causó revuelo en el mundo de la farándula.

El dolor de Ludmila

La bailarina rusa aclarará que lo que le dolió no fue la nueva relación de Álvaro ni la cobertura mediática del evento, sino algo mucho más profundo: "Fue el hecho. Un año antes no fuimos y después fue con una persona que conocía hace un mes", explicará Ludmila en el encierro de Volverías con tu ex? 2.

El reconocimiento de Álvaro

La confesión de Ludmila abrirá la puerta para que Álvaro Ballero haga un reconocimiento que no había hecho públicamente hasta ahora: "A nosotros nos invitaron a la Gala anterior y yo lo cancelé dos semanas antes porque estábamos muy mal. Ludmila quería ir y yo cancelé".

Una conversación que en el reality de Mega deja en evidencia las heridas que aún siguen abiertas entre ambos, más allá de los 17 años de matrimonio y los cuatro hijos que comparten.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2