Faloon Larraguibel encendió las alarmas tras ser hospitalizada: "Me dan unas ganas de llorar..."

17 jun. 2026 - 09:43 hrs.

Faloon Larraguibel encendió las alarmas tras sufrir una complicación médica que la mandó directo a la clínica. Fue la propia exYingo quien expuso su estado de salud a través de redes sociales, mostrándose vulnerable y sin poder contener las lágrimas.

"Estoy aquí muy internada"

Larraguibel usó sus historias de Instagram para mantener actualizados a sus seguidores. Por medio de videos, la bailarina se mostró en una camilla clínica, con una bata de paciente y un aspecto muy decaído.

"Mi rostro, cómo lo tengo. Estoy aquí muy internada, pero miren, por favor", contó Faloon, para luego girar la cámara de su celular y mostrar a quien la acompañaba en la habitación.

"¿Cómo te iba a dejar ahí solita?", dijo Valentina Roth, sentada en una silla al frente. "Pregunté en recepción y me dijeron que llegó la Faloon solita. Se me partió el corazón", agregó.

"Eres la persona más hermosa de este mundo", le expresó Faloon, a lo que Roth respondió: "Hasta que te dopen, ahí me retiro".

La visita de Valentina y sus palabras de cariño quebraron a Larraguibel, quien no pudo contener las lágrimas: "No lo puedo creer. Te juro que me dan unas ganas de llorar, porque uno no se espera eso de la gente".

En otra historia de Instagram, compartió una publicación de un amigo que llegó a verla a la clínica. En la fotografía se le ve en la misma camilla, pero con un cuello ortopédico.

Instagram Faloon Larraguibel

De momento, se desconoce cuál fue la complicación de salud que llevó a Faloon a hospitalizarse, aunque Valentina Roth entregó algunos atisbos de qué podría ser.

"Es que estás sensible, amiga. Has pasado por muchas cosas seguidas que no mereces", señaló en el video.