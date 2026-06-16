Rosario Bravo recuerda millonaria estafa que vivió junto a su expareja y cuenta la fría respuesta que recibió

16 jun. 2026 - 20:40 hrs.

Rosario Bravo sorprendió al revelar una compleja estafa de la que fue víctima hace algunos años, cuando atravesaba un difícil momento económico junto a su entonces pareja.

Durante el programa En el Ojo conducido por José Miguel Viñuela, la comunicadora recordó que intentó vender unos equipos de DJ a través de una conocida plataforma de internet para reunir dinero y pagar gastos básicos.

"Eran como 250 lucas, lo que nos dieran porque teníamos que pagar los gastos comunes y las cuentas", relató.

Delincuente solicitó un avance a nombre de ella

Según contó, un supuesto comprador la contactó y le aseguró que le transferiría parte del dinero por adelantado. Al revisar su cuenta, Bravo vio reflejados $150 mil y utilizó esos fondos para pagar compromisos pendientes.

Sin embargo, al día siguiente el hombre aseguró que ya no quería concretar la compra y le pidió la devolución del dinero. Rosario accedió y le transfirió el monto gracias a un avance que solicitó, sin saber que había sido víctima de un engaño.

"Tuve que pedir un avance porque yo ya había pagado los gastos comunes, entonces hice la plata de nuevo, me dio los datos y le transferí de vuelta”, dijo Bravo.

“Al otro día me meto para ver cuánto tenía que pagar de la tarjeta y tenía que pagar 150 lucas más el avance, como que tenía que pagar 2 veces (…) no entendía nada”, complementó.

Descubrió que el dinero era suyo

Tiempo después, al revisar su cuenta bancaria, descubrió que la transferencia nunca había provenido del supuesto comprador.

"Entonces yo llamé al banco y me dijeron que yo había llamado hace tres días al fono bank pidiendo un avance de 150 lucas", recordó.

De acuerdo con su relato, el estafador utilizó los datos que ella le entregó para gestionar un avance desde su propia cuenta y luego transferirle ese dinero, haciéndole creer que se trataba de un pago legítimo.

Pese a que acudió al banco y posteriormente realizó una denuncia ante la PDI, nunca logró recuperar el dinero.

La historia tuvo un inesperado final cuando decidió llamar al sujeto frente a funcionarios policiales.

"Fui a la PDI y llamé al hue... al frente de los detectives, y me dijo: ‘Te cagué, traten de saber cómo lo hice’", cerró.