La tajante respuesta de Daniel Fuenzalida a Rosario Bravo: "Ella dijo que no le mandé nada y le mandamos todo"

03 jun. 2026 - 12:23 hrs.

Un nuevo capítulo sumó el mediático conflicto entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida, que fueron colegas de un exitoso pódcast que llegó a su fin. Tras meses de distanciamiento, la enfermera y locutora radial volvió a repasar al animador, acusando malas prácticas financieras y una supuesta "traición".

La respuesta del "ex Huevo" no se hizo esperar, tomando una drástica e irreversible decisión para cerrar de una vez por todas la polémica de manera pública.

El origen del quiebre: marcas, dineros y tribunales

El conflicto estalló originalmente cuando Daniel Fuenzalida inscribió a su nombre la marca del espacio digital que compartían (el programa se llamaba "Cómo estan los weones"). A partir de ese hito, la relación se quebró por completo, y dio paso a una disputa legal por asuntos de dinero que se tramita en tribunales.

Rosario Bravo desmenuzó recientemente los detalles de su quiebre en el programa "Vamos a calmarno", revelando el costo emocional que significó la situación.

"Estuve seis meses tratando de conciliar la situación y tratar de seguir adelante a pesar de esa traición. Y le di una salida, le dije 'haz la sociedad, pongamos todo a nombre de los dos, aclárame las platas y seguimos adelante'. Cuando me enteré no me enojé con él. Yo le creí que se le olvidó", manifestó.

Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo en su extinto pódcast

Sin embargo, la locutora explicó que el conflicto escaló debido a la falta de respuestas. "No había peso que valiera lo que yo estaba sufriendo. Yo lo pasé re mal en esos meses (...) hoy en día está judicializado, está en trámites. Aún no me pagan. Le han pedido los documentos y no los ha querido entregar", recalcó Bravo.

Para cerrar, sumó otra molestia: "Lo único que siempre aclaré es que él dejó entrever que hubo un romance, y eso a mí sí me molestó. Porque desviar la atención para allá, sabiendo lo que significa para mí mi familia, eso no lo iba a tolerar".

La drástica postura de Daniel Fuenzalida

Lejos de guardar silencio, el Fuenzalida aprovechó las pantallas del programa "Hay que decirlo" para dar una respuesta tajante y dar por cerrada la interacción pública con su excolega, y derivó el conflicto a la vía legal.

"Yo no voy a hablar de Rosario Bravo porque eso está hablado desde el año pasado, está judicializado, hay una demanda de por medio y eso lo tienen que hablar los abogados, el resto de las cosas que diga Rosario no voy a hablar", sostuvo.

"No quiero volver a tocar el tema"

Visiblemente cansado de la exposición mediática del caso, el animador enfatizó: "Yo ya terminé con eso, es pasado, yo no quiero volver a tocar el tema, no quiero hablar de ella (...) si ella habla algo, que lo hable ella, y que ella diga lo que tenga que decir, yo no voy a hablar nada. Lo que invente ella, lo que hable ella, es una cosa de ella".

Finalmente, Fuenzalida lanzó un directo emplazamiento para cerrar su intervención: "Yo hice un cierre, ella dijo que no le mandé nada y le mandamos todo, cuadraron los dos abogados, y finalmente ella no aceptó el vale vista, así que hubo una demanda de por medio. Que ella diga qué montos son".

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