Hija de maquinista fallecido exige justicia a dos años del accidente: "Aquí hubo responsabilidades"

27 jul. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

A dos años del choque frontal de trenes ocurrido en San Bernardo, Jael Bonnin, hija del maquinista José Bonnin, asegura que la familia sigue sin obtener respuestas sobre las causas del accidente que terminó con la vida de su padre y de su asistente, Daniel Vega. La mujer afirma que la investigación continúa en curso y que espera que el caso no quede impune.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando un tren de carga de Fepasa colisionó de frente con un convoy de EFE Central. Además de las dos víctimas fatales, los nueve pasajeros que viajaban en el tren de EFE resultaron lesionados.

"Los recuerdos con mi papá son casi todos en un ferrocarril"

En conversación con LUN, Jael recuerda que gran parte de su infancia estuvo ligada al mundo ferroviario y que su padre dedicó prácticamente toda su vida al oficio de maquinista.

"Los recuerdos con mi papá son casi todos en un ferrocarril. Partió conduciendo trenes de pasajeros y después, casi toda su vida, condujo trenes de carga", relató.

La hija del maquinista también destacó el reconocimiento que tenía su padre entre sus compañeros y cercanos, recordando que tras su fallecimiento muchas personas le contaron historias de la ayuda que brindaba de manera desinteresada.

Uno de los recuerdos más importantes que conserva de José Bonnin es el sueño que tenía de ver un sistema ferroviario moderno en Chile. "Su sueño era que Chile tuviera un sistema ferroviario como el de Europa, que estuviera todo conectado. Viajó a varios países a conocer los trenes", aseguró.

Tres acciones judiciales y un informe clave

En el ámbito judicial, la familia mantiene tres acciones legales en curso, entre ellas una demanda civil contra EFE Central y Fepasa, además de querellas por cuasidelito de homicidio y por presuntas responsabilidades de exejecutivos de la empresa estatal en el marco de la Ley de Delitos Económicos.

En octubre de 2024, EFE entregó al Ministerio Público un informe con las conclusiones del accidente, respaldado por un peritaje independiente de la empresa alemana Deutsche Bahn. Mientras la estatal atribuyó el hecho a una combinación de factores, señaló que la principal causa fue la autorización para que dos trenes ingresaran a la misma vía en sentidos opuestos.

"Han pasado dos años del accidente y aún no tenemos noticias sobre el avance de la investigación ni sobre las querellas presentadas. No quiero que el caso termine en nada porque aquí hubo responsabilidades", enfatizó Jael Bonnin.

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que la investigación continúa vigente y con diligencias en desarrollo.