Habla hija de maquinista muerto en fatal choque de trenes: "Recién a las 3 AM me confirmaron que mi papá estaba atrapado"

07 dic. 2024 - 10:29 hrs.

Jael Bonnin González (38), hija de uno de los maquinistas que murieron en el fatal choque de trenes ocurrido el 20 de junio pasado en San Bernardo, relató cómo vivió aquella madrugada en que se enteró de la pérdida de su padre.

La colisión, considerada el peor accidente ferroviario del país en los últimos 20 años, involucró a un tren de la empresa de Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) proveniente de Rancagua y a un tren de pasajeros de prueba de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), que circulaba en la dirección contraria.

El choque ocurrió el jueves 20 de junio a las 00:14 horas en el sector de Lo Herrera, en San Bernardo. A raíz del accidente, murieron dos trabajadores del tren de carga, José Bonnin (58) y Daniel Vega (43), maquinista y ayudante de carga, respectivamente. Además, nueve personas resultaron heridas.

¿Qué dijo la hija de José Bonnin?

En entrevista con Revista Sábado, Jael Bonnin contó cómo se enteró de todo lo que pasó esa madrugada.

A la 1:00 AM recibió un mensaje de WhatsApp por parte de la hija de un colega de su papá, quien le dio aviso del accidente. "Pesqué un Uber y me fui al trabajo de mi papá. Ahí me llamó un tío y me preguntó si sabía algo sobre mi papá. Yo le respondí que lo llamaba por teléfono, pero no me contestaba, entonces me dijo: 'Yo la voy a buscar'".

Al llegar al lugar, acusa que nadie respondía sus interrogantes ni la de sus familiares. “Recién a las 3 de la mañana me confirmaron que mi papá estaba atrapado adentro de la máquina”, señaló. El cuerpo fue retirado dos horas más tarde.

Jael no permitió que su mamá acudiera al sitio del suceso. "Ella estaba destruida con mi hijo en la casa", relató. Ella misma reconoció los restos de su papá.

Responsabilidades en el choque de trenes

A casi seis meses del fatal accidente, dos personas han sido formalizadas: el maquinista del tren de EFE y el controlador de la empresa, ambos por el delito de “ignorancia culpable, imprudencia o descuido en las vías que causa involuntariamente lesiones, daños o muerte de personas”.

La Fiscalía acusa que el maquinista tardó en realizar la maniobra de contramarcha solicitada durante la prueba y que el controlador “autorizó en forma imprudente y descuidada, connegligencia inexcusable” la solicitud.

Ambos están con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de asistir a la sala de comando centralizado de la compañía y de comunicarse entre sí.

Por su parte, Jael comentó: "Hemos visto que están culpando al chofer con el controlador de tráfico, pero se está cortando el hilo por lo más delgado, ellos no son los culpables reales. Mi papá desde el 2017 que venía denunciando que había mal funcionamiento de los equipos, de cosas que faltaban, de persecuciones sindicales… Mi papá pasó años peleando porque las cosas no estaban funcionando bien".

