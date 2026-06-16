"Me alcanza para la bencina": Leo Caprile reveló la pensión que recibe tras jubilarse este año

16 jun. 2026 - 19:35 hrs.

Leo Caprile sorprendió esta semana al revelar cuánto recibe mensualmente de pensión, luego de haberse jubilado recién este año. El animador contó abiertamente cuál es la cifra y se dio el tiempo de ironizar incluso con el alto costo de las bencinas.

"Impuse durante los 10 primeros años de trabajo"

El comunicador de 66 años participó en el programa Todo va a estar bien de Vía X, donde fue consultado por su actual momento personal y laboral. Fue allí donde contó: "Estoy jubilado, soy pensionado (…) Me pensioné este año".

"Impuse durante los 10 primeros años de trabajo cuando estaba la radio. Debuté el mes que salieron las AFP. Entraron cagándome", comentó sin rodeos.

Cuando llegó a la televisión, la cosa se complicó aún más. "La televisión me dice: 'No, tienes que dar factura'. Y tuve que inventar una empresa de mentira", contó, explicando por qué dejó de cotizar.

"Me alcanza para la bencina"

De inmediato, Caprile reveló con un tono de ironía: "Yo coticé diez años, fui bastante ordenado, hice los tres retiros de tonto y tengo una pensión maravillosa de 400 lucas. Me alcanza para la bencina".

En ese momento, el comediante Rodrigo González intentó poner las cifras en contexto: "No es menor para muchas otras personas", dijo, antes de que Gigi Martin revelara que su propia pensión es aún más baja: solo $114 mil al mes.

"Vivo donde quiero y como quiero"

Pese al monto de su pensión, Caprile aclaró que su situación económica es hoy tranquila gracias a sus ahorros y a haber mantenido los pies en la tierra durante décadas. "No le debo un peso a nadie, pero muchos me deben a mí. Tengo mi casa, todo bien pagado. Vivo donde quiero y como quiero", afirmó.

Y aprovechó para lanzar un dardo a quienes no planificaron su futuro en la industria: "Yo conozco compadres que ganaban tres millones y gastaban cuatro y se iban a vivir a La Dehesa. Las patitas en la tierra. Había mucha gente de TV que vivió una vida falsa".

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