"Faltan a la verdad": Fran Maira responde a acusaciones por joven atropellado y revela petición superior a $500 millones

16 jun. 2026 - 03:57 hrs.

La tensión entre la familia de Mayerson Zapata y Fran Maira sumó un nuevo capítulo este lunes. Luego de que el padre del joven atropellado en febrero acusara públicamente a la influencer de no haber acompañado el proceso de recuperación de su hijo, la exchica reality decidió responder con una declaración pública en la que negó las acusaciones y entregó detalles sobre el vínculo que, asegura, mantuvieron ambas familias durante estos meses.

La controversia surgió luego de que Luis Zapata, padre de la víctima, cuestionara la ausencia de apoyo tras el accidente ocurrido el pasado 24 de febrero en la comuna de Lo Barnechea.

“No se han reportado, no nos han brindado ningún medio económico, ningún tipo de apoyo, a pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos a ellos. En ningún momento lo quisieron hacer”, afirmó.

La respuesta de Fran Maira tras las acusaciones

Horas más tarde, Francisca Maira, nombre real de la influencer, compartió una extensa declaración pública donde rechazó categóricamente esas declaraciones y sostuvo que existieron contactos desde el inicio del proceso médico de Mayerson.

“Dichas afirmaciones no solo faltan a la verdad, sino que además buscan instalar en la opinión pública una sensación de abandono, falta de interés y despreocupación por parte de Francisca y su familia, omitiendo antecedentes relevantes que permiten comprender de manera más completa lo ocurrido durante estos meses”, indica el comunicado.

La declaración sostiene que, tras el accidente, la familia de la influencer, a través de su padre, mantuvo comunicación directa con el entorno del joven, tanto por vía telefónica como presencial.

“Desde el primer momento posterior al accidente, la familia de Francisca, a través de su padre, mantuvo contacto directo con don Luis Zapata, tanto de manera telefónica como presencial, visitándolos en la clínica y actuando siempre con respeto y consideración frente a la delicada situación que estaban enfrentando. Durante este período existió una preocupación permanente por el estado de salud de Mayerson y una comunicación constante entre ambas partes”, agrega.

La petición económica y el cambio en la comunicación

En el comunicado, el equipo de Fran Maira también aseguró que, con el paso de las semanas, cambió la forma de relacionarse con el entorno del joven, quedando como interlocutor el hermano de la víctima, Jeferson Zapata.

“En ese contexto, se solicitó una reunión de carácter urgente donde se plantearon pretensiones indemnizatorias que superaban los $500 millones, antecedentes que se encuentran debidamente respaldados y documentados. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes”, señala la declaración.

El escrito también aborda la decisión de no continuar con visitas presenciales a Mayerson, explicando que la influencer habría recibido amenazas tras el accidente.

“Asimismo, desde ocurrido el accidente, Francisca ha sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y mensajes de extrema violencia. Por recomendación expresa de sus abogados y del equipo médico que la ha acompañado durante este proceso, se le indicó no realizar visitas presenciales a la víctima, resguardando tanto su seguridad personal como su estabilidad emocional”, sostiene el documento.

La investigación sigue en curso

Al cierre de la declaración, la familia de Francisca Maira manifestó su pesar por el accidente y reiteró que aún existe un proceso en desarrollo para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

“Nuestra familia lamenta profundamente este accidente y, especialmente, las graves lesiones sufridas por Mayerson. Sin perjuicio de ello, reiteramos que existe una investigación en curso destinada a establecer la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades, circunstancias que aún no han sido esclarecidas en su totalidad”, concluye el comunicado.

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