A los 88 años fallece Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015

15 jun. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 15 de junio se confirmó el fallecimiento a los 88 años de Abraham Santibáñez Martínez, exprofesor universitario y Premio Nacional de Periodismo 2015. El comunicador de la Universidad de Chile destacó por su trayectoria en diversos medios de comunicación escritos, su rol en organizaciones gremiales y su labor en la docencia de la ética periodística.

Nacido en Santiago en 1938, Santibáñez ingresó a la carrera tras un breve paso por otra disciplina, hito que recordó al recibir el máximo galardón de la prensa chilena: "Estudié un año Química y Farmacia en la Universidad de Chile. Ahí hice lo que mejor he sabido hacer: confeccionar diarios murales y ser un informador permanente en esa comunidad. No terminé primer año y, en vez de dar exámenes, me fui a averiguar los requisitos para entrar a Periodismo, creada hacía tres años. Cumplí los trámites, di una prueba de admisión y quedé amarrado para siempre a esta profesión".

Una larga trayectoria profesional

Tras titularse en 1966, trabajó en el semanario La Voz del Arzobispado de Santiago y en la revista VEA. Posteriormente, asumió como editor internacional y subdirector de la revista Ercilla hasta 1977, año en que participó en la fundación de la revista Hoy junto a Emilio Filippi. En 1978 integró la comisión de la Vicaría de la Solidaridad que verificó el hallazgo de restos humanos en los hornos de Lonquén y, tras el retorno a la democracia, dirigió el diario La Nación entre 1990 y 1994.

Una vida volcada a la docencia

En el ámbito académico, dictó clases durante más de 50 años en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Usach y la Universidad de Concepción. Además, participó en la creación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales (UDP), plantel que a fines de 2023 lo distinguió como Profesor Emérito, instancia donde el rector Carlos Peña señaló que "gracias a él y otros como él, también se pudo mantener un estado de alerta en tiempos difíciles y, desde luego, se pudo mantener vivo el interés por el periodismo".

En el plano gremial, Santibáñez presidió el Colegio de Periodistas de Chile entre 2008 y 2010, formó parte del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y en 2009 se incorporó a la Academia Chilena de la Lengua.

Respecto al ejercicio de la profesión, el autor sostuvo en sus últimas ponencias que "el periodismo debe hacerse siempre con pasión, con clara conciencia de que es un servicio permanente, de que es indispensable para que los ciudadanos estén informados y ejerzan plenamente sus derechos en democracia".