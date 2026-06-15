Daniela Aránguiz reveló romántico gesto de un famoso futbolista que quiso conquistarla en su época de Mekano

15 jun. 2026 - 14:09 hrs.

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más polémicas de la televisión chilena, Daniela Aránguiz ya despertaba interés dentro y fuera de la pantalla. Y es que la exintegrante de Mekano sorprendió al revelar una historia que involucra a un reconocido futbolista nacional.

De acuerdo a su relato, mientras todavía era una adolescente y bailaba en el exitoso espacio juvenil de Mega, recibió un romántico gesto de un jugador: un enorme ramo de flores y una invitación a salir. Sin embargo, la historia concluyó con una divertida anécdota.

El misterioso ramo de flores

"Yo estaba en Mekano, tenía 17 ó 18 años, y me llegó un ramo de flores gigante al camarín", comenzó señalando Aránguiz en el programa "Sígueme".

Junto al ramo venía una tarjeta, en donde el remitente le dedicó cariñosas palabras: "Estas flores son para la flor más hermosa del ramillete Mekano", recordó Aránguiz que decía la misiva.

"Me encantaría conocerte. Este es mi número de teléfono. Por favor, llámame. Estaré en la discoteque no sé cuánto", agregó la exMekano, para luego revelar el nombre de quien enviaba las flores.

"Un beso, Frank Lobos", terminaba el escrito, generando sorpresa en los panelistas del programa, quienes no se imaginaban que el exjugador de Colo Colo hubiese tenido algún interés en Aránguiz.

"Vine a agradecerte por las flores, pero me tengo que ir"

La también diseñadora de interiores dijo que, en ese momento, no sabía quién era Frank Lobos; sin embargo, fueron sus compañeros de Mekano quienes la alentaron a aceptar la invitación.

"Yo dije: 'Ya, le voy a ir a agradecer las flores, acompáñenme'", continuó Aránguiz. "Estaba vestida de Mekano, era un viernes, terminamos súper tarde (el programa)", añadió.

Con su grupo de amigas de Mekano salieron de fiesta esa noche. Hicieron la previa y luego fueron a la discoteque en donde supuestamente la estaría esperando el futbolista.

"Llegamos al VIP y yo digo 'quién será'", relató. De pronto, mientras buscaba al jugador, alguien le tocó el hombro y ella se volteó. En ese momento, según comentó con humor, miró hacia abajo y por fin vio al jugador, aludiendo a la baja estatura de Lobos.

"Hola. Vine a agradecerte las flores, pero me tengo que ir. Chao", señaló Aránguiz, haciendo el ademán como de arrancar para no seguir conociéndolo. "Lo encontré muy jugado y, hasta el día de hoy, después de 24 años, le agradezco las lindas flores", cerró.