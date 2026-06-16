Hijo de Leo Méndez explicó por qué se arrepintió de su cambio de género: "Fue un periodo súper oscuro en mi vida"

16 jun. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

Leo Méndez Jr., hijo del cantante DJ Méndez, volvió a referirse a un proceso personal que había dado a conocer públicamente hace algunos años y explicó por qué decidió dejar atrás el proceso de cambio de género que inició en ese entonces.

El influencer había revelado en televisión que comenzaría a utilizar un nombre femenino e inció un proceso acompañado por profesionales de la salud mental.

Sin embargo, recientemente abordó el tema y señaló que ya no se identifica de esa manera.

"Fue un periodo súper oscuro en mi vida", adelantó.

El cambio que decidió revertir

En un capítulo de su podcast, La weona tonta, en el que apareció junto a su padre, confirmó que ya no utiliza el nombre Linda Espinoza, y explicó las razones que lo llevaron a replantear el proceso que había iniciado.

Relató que, al inicio de una relación sentimental que mantuvo en dicho periodo, creía que su entonces pareja tenía preferencia por una imagen más femenina.

"Yo estaba en la relación de la cual salí ahora recién (...) al comienzo de nuestra relación él me hizo saber, me hizo sentir, que a él le gustaba más lo femenino", sostuvo.

A continuación, agregó: "Entonces, yo me hice para él", vinculando esa experiencia con las decisiones que tomó durante esos años.

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"No se porque me puse en segundo plano", reflexionó.

En esta misma línea, confirmó que dejó atrás el nombre femenino con el se había dado a conocer y volvió a utilizar el nombre Leo Méndez, compartiendo la desición abiertamente con sus seguidores, con quienes también interactuó en comentarios.

En uno de estos mensajes, recalcó: "Soy hombre". Y agregó: "con amor a la diversidad con la ropa y maquillaje".