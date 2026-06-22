Aumento de la PGU: Este será el nuevo monto que recibirán los mayores de 75 años desde septiembre

22 jun. 2026 - 07:00 hrs.

La implementación gradual de la Reforma de Pensiones continúa avanzando y uno de los próximos cambios más relevantes será el aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para una buena parte de los adultos mayores del país.

Desde septiembre de 2026, quienes tengan 75 años o más podrán acceder al monto máximo que otorga la PGU, siempre que cumplan los requisitos establecidos para recibir el beneficio.

¿Cuál será el nuevo monto de la PGU para los mayores de 75 años?

Actualmente, tras el reajuste aplicado por IPC en febrero de 2026, la PGU entrega un monto máximo de $250.275 para las personas de 82 años o más, mientras que quienes tienen entre 65 y 81 años pueden recibir hasta $231.732.

Sin embargo, desde septiembre de 2026, el monto máximo de $250.275 se extenderá también a todas las personas que tengan 75 años o más.

En el caso de quienes ya reciben la PGU y tengan esa edad al 30 de septiembre, el aumento se aplicará de forma automática. Por su parte, quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 accederán al nuevo monto desde el mes de su cumpleaños.

De todas maneras, el monto de la PGU depende de la pensión base que recibe cada persona. Actualmente, funciona de la siguiente manera:

Hasta $789.139: recibe el monto máximo vigente.

recibe el monto máximo vigente. Entre $789.139 y $1.252.602: recibe un monto variable.

recibe un monto variable. Sobre $1.252.603: no tiene derecho al beneficio.

El próximo aumento llegará en 2027

Luego de que el monto máximo ($250.275) se entregue a las personas de 75 años o más en septiembre de este año, el siguiente hito llegará en septiembre de 2027, cuando la cifra se extienda a todas las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

La Pensión Garantizada Universal es un beneficio mensual pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y está dirigido a personas de 65 años o más, independiente de si continúan trabajando o ya están pensionadas.

Para acceder al beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años cumplidos (la solicitud puede iniciarse desde los 64 años y nueve meses).

(la solicitud puede iniciarse desde los 64 años y nueve meses). No pertenecer al 10% de mayores ingresos de la población.

de la población. Acreditar residencia en Chile y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años.

Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

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