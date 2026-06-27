Exfuncionario municipal protagonizó ataque en San Ramón tras ser despedido: Dañó buses y centro de salud

27 jun. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento episodio se registró durante el viernes al interior de un centro de salud de la comuna de San Ramón, luego de que un exfuncionario municipal ingresara al recinto y protagonizara una serie de destrozos.

Según explicó el alcalde subrogante de San Ramón, Braulio Palma, la persona había dejado de ser funcionario del municipio "durante la mañana; y lo que hizo fue atacar los buses que tenemos a nuestro costado”, señaló la autoridad comunal.

El ataque provocó daños en los vidrios frontales de los vehículos, los que eran utilizados para trasladar a vecinos de la comuna, principalmente adultos mayores, en el marco de actividades de vacaciones de invierno. Producto de los impactos, una de las conductoras resultó con lesiones y debió constatarlas.

“Iban con adultos mayores hacia un recinto que tenemos en Costa Azul. Lamentablemente, esta persona de manera enajenada golpeó los dos vidrios frontales, los destruyó y una de nuestras conductoras también resultó afectada por las esquirlas”, agregó Palma.

Desde el municipio señalaron que los buses permanecerán fuera de circulación mientras se realizan las reparaciones correspondientes, lo que podría extenderse por varios días. Además, indicaron que la situación afectó directamente a vecinos que tenían programadas actividades y traslados durante estas semanas.

El responsable de todo esto quedó detenido y pasó a control de detención el día de ayer, pero esta se amplió debido a que la municipalidad presentó nuevos antecedentes.