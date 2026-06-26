Lo habrían matado por venganza: Prisión preventiva para padre e hijo acusados de homicidio de adolescente en Putaendo

26 jun. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un crimen alteró la tranquilidad de la comuna de Putaendo, región de Valparaíso. Este viernes, el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos sujetos, un padre de 55 años y su hijo de 24, imputados como autores de la sustracción y posterior homicidio calificado de un adolescente de 17 años.

El móvil detrás del ataque habría sido una violenta e implacable venganza familiar a causa del robo de una bicicleta.

El origen del crimen

Los trágicos hechos comenzaron a gestarse el pasado sábado 20 de junio. Cerca de las 04:00 de la mañana, el hijo menor de la familia imputada —un adolescente de 16 años— concurrió a la tenencia de Carabineros de Santa María para denunciar que había sido víctima de un asalto violento.

Según su declaración, un grupo de aproximadamente diez sujetos lo abordó para robarle su bicicleta y otras pertenencias menores.

Durante el asalto, la víctima reconoció a uno de los delincuentes, identificándolo como un joven con quien compartía haber asistido a un establecimiento educacional de la zona.

Tras realizar la denuncia formal, el menor relató lo sucedido a su familia. Lejos de esperar el actuar de la justicia, su padre y su hermano mayor decidieron hacer justicia por mano propia y planificar una represalia.

La captura, el crimen y el hallazgo

El martes 23 de junio, la familia de la víctima de 17 años reportó su desaparición, activando una denuncia por presunta desgracia.

El trabajo investigativo de la SIP de la 2.ª Comisaría de San Felipe y el SEBV de Valparaíso, apoyado por registros de cámaras de seguridad municipales, fue clave. Los videos captaron el momento exacto en que el adolescente fue abordado en la vía pública y subido a la fuerza a una camioneta conducida por los agresores.

Aunque inicialmente se habló de secuestro, el fiscal del caso precisó que técnicamente se configura el delito de sustracción de menores debido a la edad de la víctima. Asimismo, el persecutor subrayó que la teoría del Ministerio Público apunta a que los imputados nunca tuvieron la intención de retenerlo para pedir un rescate o darle una simple reprimenda, sino que su objetivo directo desde el primer minuto era quitarle la vida.

Los acusados trasladaron al menor hacia un sector apartado y cordillerano, específicamente en una cuesta en los cerros de la zona rural. Allí concretaron el homicidio.

Para borrar las evidencias del crimen, los sujetos incineraron el cuerpo en el mismo lugar. Luego de ser interceptados por Carabineros, el padre de 55 años decidió confesar los hechos y guiar a los efectivos policiales hasta el sitio del suceso.

Prisión preventiva

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía presentó confesiones de los propios imputados, además de filmaciones y declaraciones recabadas por el personal policial, que acreditaron la participación directa de ambos en el delito de homicidio calificado.

Considerando la gravedad de los hechos, el tribunal determinó que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso a prisión preventiva.

Todo sobre Policial