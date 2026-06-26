Segunda etapa de la Operación "Muralla Oriental": Desbaratan red de casinos clandestinos tras locales comerciales

26 jun. 2026 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

La policía de investigaciones llevó a cabo la segunda etapa de la Operación Muralla Oriental, en cuya primera etapa se desmantelaron 29 casinos clandestinos en la Región Metropolitana y Valparaíso.

Estos locales funcionaban con fachadas comerciales y puertas falsas o blindadas para ocultar actividades ilegales.



Con estas últimas diligencias, se concreta la detención de 37 personas, entre ciudadanos chinos, venezolanos y chilenos con diferentes funciones en esta estructura criminal, tanto como administradores o regentes de estos casinos ilegales.

Detalles de la operación

En el operativo se incautaron más de 1062 placas madres usadas para la fabricación de criptomonedas, lo que les permitía sacar el dinero de nuestro país y llevarlo a China, donde funcionaba la base de esta estructura criminal que logró operar cerca de $700 millones y US$ 30 mil.

En el allanamiento también se encontraron más de 550 cartuchos, municiones de 9 mm. y tres armas de fuego. Además, al momento del operativo, dentro de los casinos había más de 100 personas llevando a cabo apuestas ilegales.

"Se logró también el apercibimiento de más de 116 personas que estaban en ese minuto al momento de la irrupción en el lugar, y lo más relevante es que el conjunto de las diligencias que se realizaron permitieron la detención de 37 personas, un gran número de ellas extranjeras", indicó el Prefecto Erick Menay, Jefe Contra Crimen Organizado.

"De hecho, dos estaban ya con decreto de expulsión de nuestro país", agregó la autoridad.

Cómo se encubría la actividad ilegal

Las autoridades detallaron que estos casinos clandestinos operaban ocultos al interior de locales comerciales aparentemente normales. En algunos casos, funcionaban detrás de negocios donde una puerta que simulaba conducir a una bodega daba acceso al recinto ilegal de juegos.

En Región de Valparaíso algunos de los inmuebles incluso contaban con puertas blindadas para reforzar el acceso al lugar.

El Fiscal Jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, sostuvo que este tipo de casinos clandestinos no solo mueve importantes sumas de dinero, sino que también genera control territorial, incivilidades y dificulta la intervención de los municipios en los sectores donde operan.

"En este caso, solo en los casinos que fueron intervenidos en distintas regiones, incluidas fuera de la Región Metropolitana, se incautó cerca de $80 millones en el trabajo de una operación de un día", concluyó.