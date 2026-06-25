PDI allana cerca de 29 casinos clandestinos en la RM y Valparaíso: Hay detenidos, incautaciones y locales clausurados

25 jun. 2026 - 05:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) realiza la noche del miércoles un amplio operativo en la comuna de Estación Central y en la región de Valparaíso, donde se allanaron cerca de 29 locales, en su mayoría casinos clandestinos.

Según informó el periodista Carlos Jara desde el lugar, las diligencias fueron encabezadas por la Brigada Antinarcóticos de la PDI junto a otras unidades policiales.

Hay detenidos y locales clausurados

De acuerdo con la información entregada, al menos tres personas han sido detenidas durante los procedimientos y trasladadas a dependencias policiales.

En uno de los puntos intervenidos en Estación Central, fueron detenidos dos ciudadanos chinos. Además, se han incautado máquinas y dinero que se encontraba al interior de algunos de los locales fiscalizados.

Una vez concluidas las diligencias policiales, personal de Estación Central y del Gobierno Regional procedieron a la clausura inmediata de los recintos intervenidos.

Operativo vinculado a investigación en desarrollo

Los allanamientos estarían relacionados con la segunda etapa de la denominada "Operación Muralla Oriental".

Para este jueves, se espera que la PDI entregue más detalles de las diligencias que se realizaron.

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