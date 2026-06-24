Alerta por nuevo método para robar en edificios: Delincuentes simulan ser residentes para ingresar y ejercer delitos

24 jun. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

La delincuencia en los condominios y edificios residenciales ha dado un giro tan insólito como preocupante. Atrás parecen estar quedando los tiempos en que los antisociales basaban su estrategia únicamente en saltar rejas, romper portones o forzar cerraduras. Hoy, la tendencia apunta a la audacia, el engaño y la caracterización.

Un impactante caso denunciado por vecinos de la comuna de San Miguel dejó en evidencia cómo las bandas criminales están utilizando disfraces y técnicas de distracción para ingresar a las comunidades y concretar sus delitos.

La estrategia del engaño: Globos y "falsas abuelitas"

El modus operandi quedó registrado gracias a las cámaras de alta definición de un edificio de la comuna. El plan de los delincuentes se dividió en dos roles tácticos muy claros:

La distracción: Un primer sujeto se acercó al acceso principal portando un globo de gran tamaño. El objetivo de este elemento era doble, ya que buscaba captar la atención total del conserje de turno y, al mismo tiempo, intentar tapar el ángulo de visión de las cámaras de seguridad.

Un primer sujeto se acercó al acceso principal portando un globo de gran tamaño. El objetivo de este elemento era doble, ya que buscaba captar la atención total del conserje de turno y, al mismo tiempo, de las cámaras de seguridad. La infiltración: Mientras el conserje era distraído, otros dos delincuentes aprovecharon el momento para colarse por el costado. Lo sorprendente fue su caracterización, puesto que uno de ellos iba disfrazado de mujer de la tercera edad, vistiendo una falda larga y un pañuelo en la cabeza para aparentar ser una vecina inofensiva.

El instinto y la audacia del conserje evitaron un desastre. Al notar una actitud sospechosa, el trabajador no se quedó de brazos cruzados, fue a encarar a las supuestas residentes y descubrió el engaño, logrando expulsar a los delincuentes del recinto. Al verse descubiertos, el sujeto del globo también escapó, confirmando que todos actuaban en comunidad.

¿Qué buscan estos delincuentes?

Según expertos en seguridad y los propios habitantes de estas comunidades, los objetivos de estas bandas una vez que logran vulnerar el acceso principal son variados:

Robo en el hall común: Sustracción rápida de encomiendas, correspondencia y paquetes acumulados en las mesas de recepción.

Robo en subterráneos y estacionamientos: Sustracción de objetos de valor al interior de los vehículos o bicicletas de alta gama.

Robo a departamentos (portonazos internos): Forzar las puertas de las unidades habitacionales aprovechando los horarios en que los residentes se encuentran trabajando.

El fenómeno de la "falsa confianza" y los conserjes remotos

Este fenómeno no es aislado. Desde las empresas de seguridad integral y conserjería remota señalan que este tipo de robos se ha reiterado con alarmante frecuencia en el último tiempo. Los delincuentes ya tienen identificadas las dinámicas de los edificios y basan su éxito en actuar como si fueran un residente más o un repartidor de delivery.

La principal vía de acceso que utilizan es el "colamiento", es decir, aprovechar que un vecino abre una puerta o portón para ingresar caminando o en auto inmediatamente detrás de él, apelando a la cortesía o timidez de las personas para no cerrarles la puerta en la cara.

Recomendaciones clave para proteger tu comunidad

Ante esta creciente ola de delitos basados en la suplantación, los expertos entregan consejos fundamentales que rompen con las dinámicas habituales de convivencia, pero que resultan vitales:

No guardes la puerta por cortesía: Evita sujetar la puerta de entrada a personas que vengan detrás de ti, a menos que tengas la total certeza de que son tus vecinos. Exige que cada persona utilice su propia tarjeta, chip, pin o huella dactilar.

Avisa de inmediato a conserjería: Si entraste al edificio y alguien se coló detrás de ti sin registrarse ni identificarse, notifica de inmediato a conserjería o a la seguridad central del edificio.

Actualización de tecnologías: Mantener sistemas de cámaras con alta definición ayuda a que los rostros queden plenamente identificados, facilitando el trabajo preventivo de los conserjes y las posteriores denuncias.

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