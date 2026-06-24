Video de la desafiante actitud de uno de los imputados en fatal encerrona en San Bernardo: "Propinó un par de insultos"

24 jun. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un ambiente de máxima tensión se vivió en la mañana de este miércoles durante el traslado de los cuatro imputados por el asesinato de un niño de 12 años, ocurrido en medio de una encerrona en la comuna de San Bernardo.

Las cámaras del matinal "Mucho Gusto" captaron el momento en que la banda era ingresada al tribunal para su respectiva audiencia de formalización, dejando en evidencia la alarmante conducta de uno de los sospechosos.

Entre forcejeos y empujones

Mientras que la mayoría de los detenidos optó por mantener un perfil bajo, cubriéndose el rostro con las manos y la ropa para evitar ser captados por los medios de comunicación, uno de los delincuentes llamó profundamente la atención por su extrema agresividad.

Se trata de un joven de 21 años, de muy baja estatura, quien, al momento de ser bajado del vehículo por el personal del OS9 de Carabineros, se mostró completamente desafiante ante las cámaras y las autoridades: "Propinó un par de insultos que alcanzamos a escuchar acá", detalló el periodista Roberto Saa.

Lejos de mostrar sumisión o remordimiento ante la gravedad del delito que se le imputa, el sujeto comenzó a forcejear con uno de los funcionarios policiales que lo llevaba esposado.

El avance del caso judicial

El operativo policial para desarticular a esta peligrosa banda criminal se ejecutó con rapidez. Las tres primeras detenciones se produjeron durante el martes, tras una serie de allanamientos simultáneos liderados por el OS9 de Carabineros. El cuarto implicado, en tanto, terminó bajo custodia luego de que se entregara en compañía de su padrastro en una comisaría.

En horas de la tarde de este miércoles, se confirmó que los dos adolescentes envueltos en el crimen quedaron con internación provisoria y los otros dos adultos con prisión preventiva, mientras se busca al quinto sospechoso, el que ya está "identificado".

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