Crimen de niño en San Bernardo: Decretan internación provisoria para adolescentes y prisión preventiva para adultos

24 jun. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se decretó internación provisoria para los dos adolescentes y prisión preventiva para los dos adultos implicados en el crimen de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo.

Los sospechosos fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

🔴ROBO CON HOMICIDIO DE MENOR EN SAN BERNARDO. Tribunal acoge solicitud de Fiscalía Occidente y decreta internación provisoria para dos adolescentes y prisión preventiva para dos adultos para hechos ocurrido la madrugada del martes 23 en #SanBernardo

👇🏻 pic.twitter.com/g0NRRfuwcR — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) June 24, 2026

La detención de los sospechosos

Fue el día de ayer cuando, en una acción coordinada entre Carabineros y la Fiscalía, se detuvo a tres de los cinco sujetos envueltos en la fatal encerrona ocurrida en la madrugada del martes en San Bernardo.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, indicó en ese momento que faltaban dos sospechosos por encontrar, pero uno de ellos se entregó en las primeras horas de este miércoles, por lo que solo resta encontrar al quinto implicado en el delito.

Tour delictual

La Fiscalía explicó que este no fue el único episodio violento ocurrido en aquella madrugada, puesto que este grupo de individuos se desplazó por varias arterias de San Bernardo para intimidar a quienes circulaban por allí.

Uno de los hechos que quedó registrado sucedió en una estación de servicio. Mientras una persona estaba cargando combustible, los cinco delincuentes aparecieron e intimidaron al conductor para robarle sus pertenencias. A esto se suma una agresión en contra de un carabinero que estaba de franco.

El comunicado de la familia del niño de 12 años

La familia del menor fallecido emitió un comunicado esta jornada, en la que manifestó que "confiamos en que la investigación permitirá establecer todas las responsabilidades correspondientes".

"Pedimos justicia para Alejandro (la víctima fatal), y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley", añadieron.

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