"Nuestro deseo es poder vivir este duelo con tranquilidad": Mensaje de la familia del menor de 12 años fallecido en encerrona

24 jun. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

La familia del menor asesinado en una encerrona en la comuna de San Bernardo emitió un comunicado a la opinión pública, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en tan difícil momento.

En el texto menciona a las policías, Fiscalía, Servicio Médico Legal, entre otros, “por el respeto, la atención y la disposición que han demostrado hacia nuestra familia”.

Asimismo, pidieron respeto para despedir al menor y “esperamos que se permita a nuestra familia enfrentar este proceso con la privacidad y la dignidad que toda persona merece”.

Conoce el comunicado de la familia del menor

“Como familia queremos agradecer las numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad que hemos recibido durante estos difíciles momentos. Cada mensaje, gesto y expresión de afecto ha significado un importante acompañamiento para nosotros en medio del profundo dolor que estamos viviendo”, partió el texto

Se agregó que “queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las funcionarias y funcionarios de las distintas instituciones que nos han acompañado y brindado apoyo durante este proceso. Agradecemos especialmente a la Fiscalía, al Servicio Médico Legal, a la Municipalidad y a las autoridades de Gobierno por el respeto, la atención y la disposición que han demostrado hacia nuestra familia”.

De igual forma, “reconocemos también el trabajo realizado por las policías, tanto por la rapidez de sus gestiones como por el esfuerzo investigativo que se encuentra en desarrollo para esclarecer los hechos. Como familia, confiamos en que la investigación permitirá establecer todas las responsabilidades correspondientes. Pedimos justicia para Alejandro, y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley”.

La familia del menor también expuso que “queremos dirigirnos a los medios de comunicación. Entendemos el interés público que este caso ha generado. Sin embargo, solicitamos encarecidamente respeto por la privacidad, la dignidad y el dolor que atraviesa nuestra familia. Lamentablemente, en diversas ocasiones dicho respeto ha sido vulnerado, generando situaciones que han incrementado nuestro sufrimiento. Por esta razón, pedimos a los medios y a quienes participan en la cobertura de este caso que no insistan en contactar a familiares que no han decidido entregar declaraciones y que se abstengan de difundir, investigar o exponer antecedentes de carácter privado que no guardan relación con la investigación ni con el interés público”.

Para cerrar, se mencionó que “hoy nuestro principal deseo es poder vivir este duelo con tranquilidad, acompañarnos como familia y preservar la memoria de Alejandro con el respeto que merece. Agradecemos nuevamente el apoyo recibido y esperamos que se permita a nuestra familia enfrentar este proceso con la privacidad y la dignidad que toda persona merece”.