Una persona falleció al interior del Mall Paseo La Portada de Antofagasta

24 jun. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció al interior del Mall Paseo La Portada, en la comuna de Antofagasta, tras una caída desde la altura cuyas circunstancias están siendo investigadas.

La situación generó la concurrencia de equipos de emergencia y personal policial hasta el centro comercial ubicado en el sector norte de la ciudad.

Por el momento no existen antecedentes sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Además, reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en espacios altamente concurridos.

Las diligencias del caso

"Respecto a lo ocurrido en el Mall La Portada, el día lunes, efectivamente se produjo un hecho donde lamentablemente fallece una persona. Las diligencias deberán establecer las causas, a la espera de las instrucciones de la Fiscalía", indicaron desde Carabineros.

Por ahora, las diligencias continúan bajo la coordinación del Ministerio Público.