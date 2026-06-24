Mujer que roció con bencina a delincuente en intento de encerrona vinculó su caso con el del menor asesinado: "Mismo actuar"

24 jun. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo 7 de junio, una mujer logró frustrar el intento de robo de su vehículo en San Bernardo tras rociar bencina a los individuos en una estación de servicio.

Hoy, cree que el hecho podría haber sido perpetrado por la misma banda involucrada en el crimen de un niño de 12 años, que fue arrastrado tras no poder soltar el cinturón de seguridad luego de una encerrona.

Pese a que la información aún no ha sido corroborada por las autoridades, se han destacado ciertas similitudes en el modus operandi de ambos delitos.

El intento de encerrona en la bencinera

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Jessica contó su experiencia, la que se produjo alrededor de la 01:00 de la mañana. Ella estaba cargando combustible cuando los delincuentes intentaron abordar su auto.

Ante esto, ella tomó la manguera y roció al conductor con gasolina, logrando disuadirlo.

Respecto a los individuos, Jessica declaró que no creía que tuvieran "más de 17 o 18 años".

Ella ha sido víctima de al menos tres encerronas, por lo que indicó que, según su percepción, "tienen la misma forma de actuar, el mismo sector,". Además, indicó que los detenidos fueron encontrados en el mismo sector donde, en ese entonces, apareció el vehículo robado.

"Los rocié por impotencia. Uno ya se siente superado con estas cosas. Mi hermana tiene crisis de pánico por esto", agregó.

Para cerrar, expuso que "esto se pudo evitar si los detienen antes y no esperan una muerte. Actuaban como en un tour delictual".